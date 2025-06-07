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Lada Aura может получить новую экономичную версию

Российская газета: для стретча Lada Aura готовят битопливную версию CNG

Пресс-служба группы компаний «АТС» подтвердила, что в компании рассматривают вопрос создания битопливной модификации модели Lada Aura.

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«Действительно, седан Lada Aura находится на нашем тольяттинском предприятии. Мы ведем работы по ряду битопливных проектов, в которых в качестве топлива применяется природный газ. Рассматривается нами и возможность применения таких технологий и на Lada Aura. Но заявлять о реализации проекта Lada Aura CNG пока рановато», – цитирует источник представителя ГК «АТС».
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ГК «АТС» является партнером АВТОВАЗа по нескольким проектам автомобилей с силовыми установками, способными использовать как бензин, так и сжатый (компримированный) природный газ. В частности, в данный момент в линейке Lada присутствует битопливный Largus CNG ижевской сборки.

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Недавно АВТОВАЗ объявил на него (и на другие модели) скидки: при соблюдении некоторых условий купить метановый Ларгус можно со скидкой до 710 тысяч рублей. Эта скидка действует на фургон, стоящий от 2 176 500 рублей: прямая скидка 360 000 рублей + 350 000 рублей за кредит. По универсалам ситуация схожая: прямая скидка 360 тысяч и скидка при покупке в кредит – 230 тысяч... Какими будут скидки на «газовую» Ауру, если на обычную – 550 тысяч, как считаете?

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Источник: Российская газета

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 809
07.06.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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