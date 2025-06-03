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Скидки на новые Lada достигают сотен тысяч рублей

В июне 2025 года новые автомобили Lada доступны со скидками до 550 тыс. рублей

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В июне текущего года при покупке автомобилей Lada можно воспользоваться сразу несколькими программами для экономии. Госсубсидии, лизинг, автокредиты и трейд-ин позволяют снизить стоимость машин на сумму до 550 тысяч рублей.

Так, по программе «Семейный автомобиль» семьи с двумя и более детьми получают скидку 10%, а работники здравоохранения, образования, военные и их семьи – до 20% при оформлении автокредита. Для машин с ручным управлением, таких как Lada Vesta, дисконт равен 40%.

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По программе АВТОВАЗа Lada Лизинг скидки на прошлогодние модели таковы: до 150 тысяч рублей на Lada Granta, до 490 тысяч рублей на Lada Vesta, до 520 тысяч рублей на Lada Largus, до 550 тысяч рублей на Lada Aura. Битопливные Lada Largus CNG с ГБО доступны со скидкой 360 тысяч рублей по госпрограмме поддержки промышленности.

Дополнительные бонусы можно получить при оформлении автокредита через программу Lada Finance и трейд-ин. Скидка за кредит на бензиновые модели достигает 550 тысяч рублей, на битопливные CNG-версии – 350 тысяч рублей. Сдача старого авто в трейд-ин дает право на скидку в размере от 50 тысяч до 550 тысяч рублей в зависимости от модели.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 12898
03.06.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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