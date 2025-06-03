#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Кроссовер Lada и еще одна загадочная новинка АВТОВАЗа – вот что известно!

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представит новую модель кроссовера и еще одну новинку Lada

Рекомендуем
Лада от 500 000 рублей — 6 лучших вариантов

На грядущем Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ планирует представить сразу две перспективные модели бренда Lada. Во-первых, уточнились сроки показа кроссовера, пока носящего условное имя Lada B+ Cross: по информации пресс-службы, торжественная презентация состоится 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда. Во-вторых, за заводе анонсировали премьеру «еще одной новинки марки», никак не конкретизировав эту информацию.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Что касается кроссовера, то по нему первое понимание уже есть: как известно, он создан на базе платформы Lada Vesta. От «исходника» будет сохранено основание кузова, но оно будет существенно усилено. Запускать эту модель в серийную сборку АВТОВАЗ планирует в первой половине 2026 года. А вот по второй анонсированной новинке возможны варианты. Напомним, в январе 2025 года вместе с Lada B+ Cross заводчане «засветили» еще два прототипа с условными названиями.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Это 7-местный Lada B-Van, планирующийся на 2027 год, и Lada T-134, внедорожник в форм-факторе Нивы, по которому сроки не называются. Есть и еще один проект, доселе никак официально не обозначаемый: несколько раз мелькнувший в свободных источниках универсал на базе Гранты с максимально длинным, как у выпускавшегося ранее седана Datsun On-DO, задним свесом. Но скорее всего, второй новинкой окажется перезапущенная Lada Vesta Sport, выход которой анонсирован на 2025 год.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 532
03.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0