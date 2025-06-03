Кроссовер Lada и еще одна загадочная новинка АВТОВАЗа – вот что известно!

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представит новую модель кроссовера и еще одну новинку Lada

На грядущем Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ планирует представить сразу две перспективные модели бренда Lada. Во-первых, уточнились сроки показа кроссовера, пока носящего условное имя Lada B+ Cross: по информации пресс-службы, торжественная презентация состоится 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда. Во-вторых, за заводе анонсировали премьеру «еще одной новинки марки», никак не конкретизировав эту информацию.

Что касается кроссовера, то по нему первое понимание уже есть: как известно, он создан на базе платформы Lada Vesta. От «исходника» будет сохранено основание кузова, но оно будет существенно усилено. Запускать эту модель в серийную сборку АВТОВАЗ планирует в первой половине 2026 года. А вот по второй анонсированной новинке возможны варианты. Напомним, в январе 2025 года вместе с Lada B+ Cross заводчане «засветили» еще два прототипа с условными названиями.

Это 7-местный Lada B-Van, планирующийся на 2027 год, и Lada T-134, внедорожник в форм-факторе Нивы, по которому сроки не называются. Есть и еще один проект, доселе никак официально не обозначаемый: несколько раз мелькнувший в свободных источниках универсал на базе Гранты с максимально длинным, как у выпускавшегося ранее седана Datsun On-DO, задним свесом. Но скорее всего, второй новинкой окажется перезапущенная Lada Vesta Sport, выход которой анонсирован на 2025 год.