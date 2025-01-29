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Минивэн на базе Весты получит полноценный 7-местный салон

Владимиру Путину показали 7-местный семейный минивэн Lada B-Van

28 января завод АВТОВАЗа в Тольятти посетил Владимир Путин, и в ходе этого визита ему показали несколько перспективных разработок – в том числе «новую Ниву» под рабочим названием Т-134 и кроссовер B+ Cross. Еще одной грядущей новинкой должен стать 7-местный минивэн – президенту представили макет под названием Lada B-Van.

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Это пока именно макет пропорций, вариант дизайна – не окончательный, отметил вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев. Финальные стилевые решения должны быть определены в течение полутора месяцев.

Шмелев добавил, что минивэн (как и вышеупомянутые T-134 и B+ Cross) будет базироваться на платформе Весты в удлиненной и усиленной версии. А президент АВТОВАЗа Максим Соколов продемонстрировал посадочный макет с тремя рядами кресел и заметил, что длина машины составит 4,6 метра (напомним, у Весты она составляет 4,41 м), что позволит комфортно разместить 7 человек.

Модель будет позиционироваться как семейный автомобиль, подчеркнул Шмелев. Третий ряд кресел – «не какие-то приставные стульчики, а полноценные сиденья», на которые удобно заходить, рассказал вице-президент.

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Тот факт, что модель построена на уже освоенной платформе (хоть и требующей модернизации в плане запаса прочности), позволяет внедрить ее в производство достаточно оперативно – по словам Шмелева, АВТОВАЗ предложит этот кроссовер рынку уже в 2027 году, что подтверждает ранее обозначенные сроки.

Источник: Президент России, РИА Новости, Максим Кадаков, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
29.01.2025 
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-64