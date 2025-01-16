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АВТОВАЗ выпустит минивэн на базе Весты — известны сроки

7-местный минивэн на платформе Lada Vesta планируют выпустить через два года

АВТОВАЗ подтвердил наличие в списке перспективных моделей минивэна на платформе Lada Vesta. На недавней пресс-конференции были официально обозначены сроки выпуска этой модели: 2027 год. Напомним, в начале января в Сети распространились инсайдерские сведения по поводу этой модели, носящей заводской индекс RGH, пока не нашедшие подтверждения со стороны завода.

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По этим данным, минивэн будет иметь трехрядный 7-местный салон, габаритная длина кузова составит 4600 мм, а колесная база достигнет 2909 мм, что на 274 мм больше, чем у Весты, и превышает показатель стретч-седана Lada Aura, у которого база «растянута» на 250 мм. Под эти новые задачи платформа будет еще раз существенно усилена – впервые пересмотр панелей пола и многих других структурных элементов кузова случился как раз на Ауре.

Сообщалось также, что по ходовой части минивэн будет значительно унифицирован с перспективным кроссовером, носящим индекс HGH и ожидающимся в серии уже в 2026 году. А в линейке двигателей могут оказаться как модернизированные вазовские моторы 1.6 и 1.8, так и китайский турбомотор в связке с вариатором. Отметим еще раз, данные носят предварительный (по версии турбо – скорее, гипотетический) характер.

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Из неофициальных источников также известно, что в комплектацию минивэна войдут системы активной безопасности и помощи водителю ADAS. По данным инсайдеров, прототип модели вазовцы могут показать уже в 2025 году, однако официально АВТОВАЗ эту информацию пока никак не подтверждает. А вот ориентировочный срок появления минивэна в серии в 2027 году мы теперь вполне можем взять на заметку.

Источник: Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8867
16.01.2025 
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