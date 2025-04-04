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На АВТОВАЗе анонсировали выпуск нового поколения Lada Vesta Sport

Глава АВТОВАЗа Соколов назвал три ключевых новинки Lada в 2025 году

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов на отраслевом совещании по вопросам развития региональных поставщиков автопрома в Тольятти назвал три ключевых проекта, которые предприятие планирует осуществить в 2025 году.

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Это запуск производства Lada Iskra, освоение нового 1,8-литрового двигателя для семейства Niva и выпуск Vesta Sport второго поколения. Соколов сообщил, что текущий год, согласно прогнозам, является кризисным. Это обстоятельство накладывает особые обязательства на всех, от кого зависит развитие автомобильной отрасли.

Разработка собственных моделей и независимых платформ может обеспечить объем заказов и в целом стать перспективой для всех предприятий отрасли, заявил президент АВТОВАЗа.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 6
04.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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