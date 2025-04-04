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Старт продаж Niva Sport: подробности о техническoм оснащении и цена

АВТОВАЗ: продажи Lada Niva Sport начнутся 5 апреля по цене от 1 699 000 рублей

5 апреля, в день рождения легендарной Niva (48 лет назад), стартуют официальные продажи ее первой серийной спортивной версии – Niva Sport.

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Lada Niva Sport
Lada Niva Sport

Этот мощный внедорожник от спортивного подразделения АВТОВАЗа – Lada Sport, сочетает легендарную проходимость с улучшенной динамикой. Форсированный двигатель и спортивные настройки подвески делают его уникальным в своем сегменте, а технологии проверены в соревнованиях, таких как ралли-марафон «Шелковый путь», где Niva стала победителем в 2024 году.

В отличие от Niva Legend, новая версия получила около 140 конструктивных изменений. На Niva Sport установлен 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 122 л.с., аналогичный двигателю Lada Granta Sport.

Благодаря улучшенной системе впуска и выпуска, спортивным распредвалам и специальной прошивке разгон до 100 км/ч теперь составляет 11,8 секунды, а максимальная скорость – 162 км/ч.

Lada Niva Sport
Lada Niva Sport

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Постоянный полный привод и усиленная тормозная система гарантируют отличную проходимость и управляемость в любых условиях. При этом сохраняется возможность включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм.

У автомобиля усилен кузов, а тормозная система модернизирована для большей эффективности: передние тормоза – вентилируемые дисковые, задние – дисковые. Спортивный стиль модели акцентирован амортизаторами с гоночными настройками. Для повышения управляемости в задней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости, при этом усилена балка заднего моста.

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Внешний вид автомобиля дополняют 17-дюймовые колеса, расширители арок и стильный интерьер с элементами Lada Sport. Базовая комплектация (основана на топ-версии Niva Legend) включает кондиционер, обогрев сидений и электрорегулируемые зеркала.

Рекомендованная цена – от 1 699 000 рублей.

Ранее стало известно, что внедорожник Niva Sport оснастят еще и двигателем 1,8 литра – такой мотор будет установлен на специальную версию Silk Way («Шелковый путь»). Ожидается, что эта версия модели появится до конца 2025 года.

Lada Niva Sport
Lada Niva Sport
Lada Niva Sport
Lada Niva Sport
Lada Niva Sport
Lada Niva Sport
Lada Niva Sport
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Источник: АВТОВАЗ

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
04.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+62