Старт продаж Niva Sport: подробности о техническoм оснащении и цена

АВТОВАЗ: продажи Lada Niva Sport начнутся 5 апреля по цене от 1 699 000 рублей

5 апреля, в день рождения легендарной Niva (48 лет назад), стартуют официальные продажи ее первой серийной спортивной версии – Niva Sport.

Lada Niva Sport

Этот мощный внедорожник от спортивного подразделения АВТОВАЗа – Lada Sport, сочетает легендарную проходимость с улучшенной динамикой. Форсированный двигатель и спортивные настройки подвески делают его уникальным в своем сегменте, а технологии проверены в соревнованиях, таких как ралли-марафон «Шелковый путь», где Niva стала победителем в 2024 году.

В отличие от Niva Legend, новая версия получила около 140 конструктивных изменений. На Niva Sport установлен 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 122 л.с., аналогичный двигателю Lada Granta Sport.

Благодаря улучшенной системе впуска и выпуска, спортивным распредвалам и специальной прошивке разгон до 100 км/ч теперь составляет 11,8 секунды, а максимальная скорость – 162 км/ч.

Lada Niva Sport

Постоянный полный привод и усиленная тормозная система гарантируют отличную проходимость и управляемость в любых условиях. При этом сохраняется возможность включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм.

У автомобиля усилен кузов, а тормозная система модернизирована для большей эффективности: передние тормоза – вентилируемые дисковые, задние – дисковые. Спортивный стиль модели акцентирован амортизаторами с гоночными настройками. Для повышения управляемости в задней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости, при этом усилена балка заднего моста.

Внешний вид автомобиля дополняют 17-дюймовые колеса, расширители арок и стильный интерьер с элементами Lada Sport. Базовая комплектация (основана на топ-версии Niva Legend) включает кондиционер, обогрев сидений и электрорегулируемые зеркала.

Рекомендованная цена – от 1 699 000 рублей.

Ранее стало известно, что внедорожник Niva Sport оснастят еще и двигателем 1,8 литра – такой мотор будет установлен на специальную версию Silk Way («Шелковый путь»). Ожидается, что эта версия модели появится до конца 2025 года.

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Источник: АВТОВАЗ