Этот новый недорогой японский седан покорил автомобилистов
Электрический седан Nissan N7, который дебютировал в Гуанчжоу на автосалоне осенью 2024 года, бьет рекорды заказов.
Совместное предприятие Dongfeng Nissan сообщает, что за месяц после старта продаж было куплено 17 215 экземпляров.
Китайским покупателям автомобиль предлагается в комплектациях Max, Pro и Air. Цена новинки стартует от 119 900 юаней (около 1,3 млн рублей) до 149 900 юаней (около 1,6 млн рублей).
Седан оснащен одномоторной электрической силовой установкой от Dongfeng, которая в базовой комплектации выдаёт 160 киловатт (215 л. с.), а в топовой – 200 киловатт (268 л. с.) и производится с двумя типами батарей ёмкостью 58 и 73 киловатт-часа. Максимальный запас хода новинки по циклу CLTC составляет 635 километров.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.
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Источник: Автоновости дня