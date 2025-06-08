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Этот новый недорогой японский седан покорил автомобилистов

Новый электрический седан Nissan N7 пользуется огромным спросом в Китае

Электрический седан Nissan N7, который дебютировал в Гуанчжоу на автосалоне осенью 2024 года, бьет рекорды заказов.

Nissan N7
Nissan N7

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Совместное предприятие Dongfeng Nissan сообщает, что за месяц после старта продаж было куплено 17 215 экземпляров.

Китайским покупателям автомобиль предлагается в комплектациях Max, Pro и Air. Цена новинки стартует от 119 900 юаней (около 1,3 млн рублей) до 149 900 юаней (около 1,6 млн рублей).

Седан оснащен одномоторной электрической силовой установкой от Dongfeng, которая в базовой комплектации выдаёт 160 киловатт (215 л. с.), а в топовой – 200 киловатт (268 л. с.) и производится с двумя типами батарей ёмкостью 58 и 73 киловатт-часа. Максимальный запас хода новинки по циклу CLTC составляет 635 километров.

Интерьер Nissan N7
Интерьер Nissan N7

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
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Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 1821
08.06.2025 
Фото:Nissan
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