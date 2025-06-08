Этот новый недорогой японский седан покорил автомобилистов

Новый электрический седан Nissan N7 пользуется огромным спросом в Китае

Электрический седан Nissan N7, который дебютировал в Гуанчжоу на автосалоне осенью 2024 года, бьет рекорды заказов.

Nissan N7

Совместное предприятие Dongfeng Nissan сообщает, что за месяц после старта продаж было куплено 17 215 экземпляров.

Китайским покупателям автомобиль предлагается в комплектациях Max, Pro и Air. Цена новинки стартует от 119 900 юаней (около 1,3 млн рублей) до 149 900 юаней (около 1,6 млн рублей).

Седан оснащен одномоторной электрической силовой установкой от Dongfeng, которая в базовой комплектации выдаёт 160 киловатт (215 л. с.), а в топовой – 200 киловатт (268 л. с.) и производится с двумя типами батарей ёмкостью 58 и 73 киловатт-часа. Максимальный запас хода новинки по циклу CLTC составляет 635 километров.

Интерьер Nissan N7

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: Автоновости дня