Большой брат Дастера стал еще экономичнее: выпущена новая модификация

Dacia представила бензо-газовый гибрид Bigster G-140 по цене от 2,26 млн рублей

В Европе стартовал прием заказов на бензо-газовый гибрид Dacia Bigster G-140.

Dacia Bigster

Его цена начинается от 25 тысяч евро (2,26 млн рублей), что считается доступным для европейского рынка.

Интересно, что стоимость обычной гибридной версии без ГБО аналогична. Этот кроссовер, который является больше и просторнее третьего поколения Duster, оснащен уникальной силовой установкой. В нее входит 1,2-литровый трехцилиндровый мотор, газобаллонное оборудование и «мягкая» гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором.

Интерьер Dacia Bigster

Баки для ГБО объемом 50 литров размещаются под полом багажника, что позволяет увеличить запас хода до 1450 км без сокращения объема багажника.

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Источник: SpeedMe