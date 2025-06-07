Большой брат Дастера стал еще экономичнее: выпущена новая модификация

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Dacia представила бензо-газовый гибрид Bigster G-140 по цене от 2,26 млн рублей

В Европе стартовал прием заказов на бензо-газовый гибрид Dacia Bigster G-140.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

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Его цена начинается от 25 тысяч евро (2,26 млн рублей), что считается доступным для европейского рынка.

Интересно, что стоимость обычной гибридной версии без ГБО аналогична. Этот кроссовер, который является больше и просторнее третьего поколения Duster, оснащен уникальной силовой установкой. В нее входит 1,2-литровый трехцилиндровый мотор, газобаллонное оборудование и «мягкая» гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором.

Интерьер Dacia Bigster
Интерьер Dacia Bigster
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Баки для ГБО объемом 50 литров размещаются под полом багажника, что позволяет увеличить запас хода до 1450 км без сокращения объема багажника.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 1237
07.06.2025 
Фото:Dacia
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