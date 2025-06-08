Шестиколесный Лэнд Крузер: уникальная доработка для экстремального использования

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Ulterio Motiv в ЮАР создала три шестиколесных Land Cruiser 79 для фестиваля

Land Cruiser 79, несмотря на долгий срок производства, по-прежнему остается востребованным в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой и высокими требованиями к надежности, таких как Австралия, Африка, Ближний Восток и Южная Америка.

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В ЮАР была создана необычная модификация этого внедорожника – шестиколесный вариант.

Новая версия концептуально напоминает шестиколесный Brabus 6x6 на базе «Гелендвагена», но в отличие от него, Land Cruiser 79 является утилитарным автомобилем без элементов роскоши.

Южноафриканская компания Ulterio Motiv переделала три экземпляра Land Cruiser 79, которые будут представлены на мероприятии Hankook Land Cruiser Festival 2025 на этой неделе.

Toyota Land Cruiser 79 by Ulterio Motiv
Toyota Land Cruiser 79 by Ulterio Motiv
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Из трех машин одна оснащена одинарной кабиной, другая – двойной, а третья создана в сотрудничестве с SVI Engineering для военных нужд.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Ulterio Motiv
Количество просмотров 160
08.06.2025 
Фото:Unsplash | Ulterio Motiv
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-36