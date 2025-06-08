Шестиколесный Лэнд Крузер: уникальная доработка для экстремального использования

Ulterio Motiv в ЮАР создала три шестиколесных Land Cruiser 79 для фестиваля

Land Cruiser 79, несмотря на долгий срок производства, по-прежнему остается востребованным в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой и высокими требованиями к надежности, таких как Австралия, Африка, Ближний Восток и Южная Америка.

В ЮАР была создана необычная модификация этого внедорожника – шестиколесный вариант.

Новая версия концептуально напоминает шестиколесный Brabus 6x6 на базе «Гелендвагена», но в отличие от него, Land Cruiser 79 является утилитарным автомобилем без элементов роскоши.

Южноафриканская компания Ulterio Motiv переделала три экземпляра Land Cruiser 79, которые будут представлены на мероприятии Hankook Land Cruiser Festival 2025 на этой неделе.

Toyota Land Cruiser 79 by Ulterio Motiv

Из трех машин одна оснащена одинарной кабиной, другая – двойной, а третья создана в сотрудничестве с SVI Engineering для военных нужд.

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Источник: SpeedMe