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Выпуск популярного японского хэтчбека остановлен из-за китайских запретов

Nikkei Asia: Suzuki остановила выпуск Swift в Японии из-за ограничений Китая

Японская компания Suzuki приостановила выпуск компактного автомобиля Swift на своих заводах в Японии из-за нехватки комплектующих, вызванной ограничениями, введенными Китаем на экспорт редкоземельных металлов.

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По данным Nikkei Asia, это первый случай, когда китайские меры непосредственно затронули японскую автомобильную промышленность. Приостановка производства большинства модификаций Swift, за исключением модели Swift Sport, продлится с 26 мая по 6 июня.

Китай контролирует около 70% мирового производства редкоземельных металлов и в апреле 2025 года ввел новые ограничения на экспорт, замедлив процесс выдачи лицензий. Эти материалы критически важны для изготовления электродвигателей и гибридных систем. Задержки с оформлением лицензий уже вызвали сбои в цепочках поставок, повлияв на компанию Suzuki и европейских автопроизводителей.

Suzuki Swift
Suzuki Swift
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В ноябре 2023 года Китай сообщил о намерении ужесточить контроль за экспортом редкоземельных материалов в ответ на санкции со стороны США, а также установил ограничения до конца октября 2025 года.

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В апреле 2024 года были введены первые ограничения на экспорт семи металлов, включая диспрозий, что оказало влияние на производителей электроники и микропроцессоров. В мае 2025 года автопроизводители начали получать первые разрешения на поставку: например, компания Baotou Tianhe Magnetics получила лицензию на поставки магнитов для электродвигателей Volkswagen.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 1039
08.06.2025 
Фото:Suzuki
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