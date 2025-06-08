Выпуск популярного японского хэтчбека остановлен из-за китайских запретов

Nikkei Asia: Suzuki остановила выпуск Swift в Японии из-за ограничений Китая

Японская компания Suzuki приостановила выпуск компактного автомобиля Swift на своих заводах в Японии из-за нехватки комплектующих, вызванной ограничениями, введенными Китаем на экспорт редкоземельных металлов.

По данным Nikkei Asia, это первый случай, когда китайские меры непосредственно затронули японскую автомобильную промышленность. Приостановка производства большинства модификаций Swift, за исключением модели Swift Sport, продлится с 26 мая по 6 июня.

Китай контролирует около 70% мирового производства редкоземельных металлов и в апреле 2025 года ввел новые ограничения на экспорт, замедлив процесс выдачи лицензий. Эти материалы критически важны для изготовления электродвигателей и гибридных систем. Задержки с оформлением лицензий уже вызвали сбои в цепочках поставок, повлияв на компанию Suzuki и европейских автопроизводителей.

Suzuki Swift

В ноябре 2023 года Китай сообщил о намерении ужесточить контроль за экспортом редкоземельных материалов в ответ на санкции со стороны США, а также установил ограничения до конца октября 2025 года.

В апреле 2024 года были введены первые ограничения на экспорт семи металлов, включая диспрозий, что оказало влияние на производителей электроники и микропроцессоров. В мае 2025 года автопроизводители начали получать первые разрешения на поставку: например, компания Baotou Tianhe Magnetics получила лицензию на поставки магнитов для электродвигателей Volkswagen.

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Источник: Тарантас Ньюс