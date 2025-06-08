Форум «Заправка 4.0»: как меняется топливный рынок России
География и масштаб
Более 130 компаний из всех уголков России и стран СНГ собрались, чтобы обсудить, как топливный бизнес будет жить и развиваться в новой экономической и технологической реальности. Интерес к трансформации отрасли — на высоте!
В цифрах и фактах
Антон Рубцов из Минэнерго РФ привёл свежие данные: запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах — 1,8 млн тонн (на 2% больше, чем год назад), дизеля — стабильно 3,3 млн тонн. То есть, топливо есть, и оно под контролем.
Кто обсуждал и что обсуждали
В обсуждениях участвовали представители ТПП РФ, ФАС России, Петербургской биржи, НААНС-МЕДИА, Национального агентства промышленной информации, компании Б1 и другие. В центре внимания — развитие АЗС, альтернативные виды топлива, энергетическая безопасность регионов, поддержка независимых сетей и кадровый вопрос.
Тематические сессии: коротко о главном
1. АЗС как точка роста региона: от заправки к МФЗ
АЗС — уже не просто место для заправки, а многофункциональные зоны (МФЗ), которые становятся центрами притяжения для автотуристов и локального бизнеса. Обсуждали господдержку, инвестиции, франшизы, сотрудничество с ритейлом и QSR, развитие автотуризма и инфраструктуры.
Участники: Kept, ЛИКАРД, Автодор-Девелопмент, Калужский край, Российская ассоциация франчайзинга и др.
2. Цена в деталях: срочный рынок и мелкий опт
Эксперты разбирались, как мелкооптовый рынок и срочные финансовые инструменты помогают независимым игрокам выживать и расти, а также как банки могут стимулировать ликвидность.
Участники: ПРОЛЕУМ, Петербургская биржа, Ассоциация товарных брокеров, Уфаойл, АК БАРС Банк.
3. Цифровой контроль: управление, безопасность и лояльность
Цифровизация рулит! IT-решения для АЗС — от управления цепочками поставок до автоматизации с помощью RPA, инноваций в кофейном бизнесе и программ лояльности.
Спикеры: Teboil PRO, Татнефть-АЗС Центр, РусХОЛТС, Промышленные криптосистемы, ADDREA, AZScontrol.
4. Вызовы для АЗС: переход на электричество и альтернативу
Обсуждали, как АЗС впишутся в будущее с электромобилями, газом, альтернативным топливом. В центре внимания — зарядная инфраструктура, экология, экономика и конкуренция между разными источниками энергии.
Участники: ИнфоТЭК, Метаника, Punkt-e, ПСС, Реватт Рус, ГРИН ДРАЙВ, Ассоциация развития электротранспорта, АВТОСТАТ.
Социальные проекты и премии
В рамках форума прошёл проект «Топливо Победы: память и наследие» — трогательный жест в сторону памяти о вкладе работников топливной отрасли в Победу в ВОВ.
Лауреаты премии форума «Заправка 4.0»:
- Социальная инициатива: ПАО «ЛУКОЙЛ», проект «Островок безопасности на АЗС "ЛУКОЙЛ"»
- Лучшая цифровая АЗС: ООО «Объединение Агрегейт» и ПАО «Газпром нефть», проект «Мониторинг АЗС: от кофемашин до топливных резервуаров»
- Заряд прогресса: Punkt-e — за развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей
- Лучшая программа лояльности: ПАО «ЛУКОЙЛ», проект «Заправься выгодой»
- Экологическая инициатива: ООО «Татнефть-АЗС Центр», проект «Энергоэффективная МАЗС №112» (Татарстан)
Итоги и планы на будущее
«Заправка 4.0» — это уже не просто форум, а движущая сила изменений в отрасли. Здесь формируется будущее: устойчивое, цифровое, экологичное. Организаторы обещают сделать форум ежегодным, с выездными региональными площадками и ещё более насыщенной программой.
Регистрация на 2026 год уже открыта!
Следующая «Заправка 4.0» обещает быть ещё масштабнее, с выставкой и новыми кейсами, отражающими все актуальные вызовы отрасли. Подать предложения и зарегистрироваться: azsforum.ru/accreditation
Вот так топливный рынок России готовится к 2030 году: с инновациями, заботой об экологии, цифровыми решениями и уважением к истории. Следим за развитием!
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