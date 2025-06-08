С какими изъянами можно не бояться покупать автомобиль с пробегом? Отвечает эксперт

Эксперт Корнев перечислил недостатки, с которыми можно покупать авто с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом нужно учитывать, что он далеко не новый и имеет свои недостатки.

Если вы ищете редкую модель или комплектацию, вам тем более придется смириться с некоторыми нюансами. Сюда же отнесем ограниченный бюджет – любой человек стремится получить максимально хорошую машину за минимальную цену. Если вы хотите Камри за 1,5 миллиона, вряд ли вы согласитесь на Весту из салона.

Недостатки и изъяны автомобилей на вторичном рынке, на которые можно закрыть глаза или которые устраняются малыми средствами, перечислил эксперт Александр Корнев.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

– Если говорить о некритичных недостатках при покупке автомобиля с пробегом, то можно перечислить следующие.

Дубликат паспортного средства, большое количество владельцев. Для старых автомобилей это нормально, тем более что «лишние» записи в ПТС могут появиться, к примеру, из-за перевесов номеров. Некоторые машины берут покататься на сезон-другой и продать следующему. Юридическая чистота автомобиля в любом случае важнее.

Пустая история обслуживания. Хорошо, если есть толстая папка с заказ-нарядами у дилера за весь срок жизни машины, но это редкость, которая при этом не гарантирует отсутствие проблем.

Мелкие технические недостатки. Новые колодки или масло в моторе проще поменять, чем искать новую машину. После покупки рано или поздно придется тратиться.

Сколы краски, небольшие вмятины, царапины, притертости. На возрастных машинах или с большим пробегом на это можно не обращать особого внимания, тем более если бюджет ограничен.

Трещины на стеклах и фарах. Так же, как и с кузовом, подобные недостатки могут быть следствием возраста, но иногда — следами аварийного прошлого. В данном случае лучше лишний раз внимательно проверить машину и попросить скидку на устранение недостатков.

Нюансы в салоне. Въевшуюся грязь легко исправить химчисткой, прожоги и дыры лечат в детейлинге. Торгуйтесь и держите в уме, что хорошее техническое состояние важнее заломов на сиденьях. Скорее всего придется закрыть глаза на мелкие недочеты, если ищете редкую модель или ограничены в финансах. Другое дело, когда есть из чего выбрать, а денег с запасом.

Даже незначительные недостатки могут быть поводом для торга. Обычно просят скинуть половину от стоимости работ по их устранению, хотя все зависит от конкретного случая. Всегда соотносите свои будущие траты с возможностью посмотреть еще одну машину.