Этот стильный кроссовер получил новый цвет кузова
Компактные паркетники GAC GS3 начали предлагаться российскими дилерами в новом цвете кузова.
Палитру пополнил оттенок «черный глянец», сообщает источник со ссылкой на официального представителя компании в РФ. Таким образом, гамма цветов кузова у GS3 теперь состоит из семи вариантов: помимо нового колера, доступны белый, серебристый, голубой, серый, графитовый и лавандовый. Как ранее сообщал «За рулем», для интерьера GS3 доступно двухцветное решение – не только по сиденьям, но и по передней панели.
Напомним, под капотом GAC GS3 для России – безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., работающий вместе с 7-ступенчатым преселективным роботом.
По оценкам экспертов «За рулем», этой связки для компактного и относительно легкого паркетника хватает с лихвой.
Вообще, GAC GS3 доступен в пяти комплектациях. Базовая GS с кондиционером, тканевым салоном и аналоговой приборной панелью предлагается за 2 399 000 рублей. Самый же дорогой GAC GS3 GL-R с пакетом ассистентов водителя, климат-контролем, спортивным пакетом и прочими системами обойдется в 2,8 млн рублей.
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Источник: GAC