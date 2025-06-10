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Этот стильный кроссовер получил новый цвет кузова

В цветовой гамме российской версии GAC GS3 появился оттенок «черный глянец»

Компактные паркетники GAC GS3 начали предлагаться российскими дилерами в новом цвете кузова.

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Палитру пополнил оттенок «черный глянец», сообщает источник со ссылкой на официального представителя компании в РФ. Таким образом, гамма цветов кузова у GS3 теперь состоит из семи вариантов: помимо нового колера, доступны белый, серебристый, голубой, серый, графитовый и лавандовый. Как ранее сообщал «За рулем», для интерьера GS3 доступно двухцветное решение – не только по сиденьям, но и по передней панели.

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Напомним, под капотом GAC GS3 для России – безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., работающий вместе с 7-ступенчатым преселективным роботом.

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По оценкам экспертов «За рулем», этой связки для компактного и относительно легкого паркетника хватает с лихвой.

Вообще, GAC GS3 доступен в пяти комплектациях. Базовая GS с кондиционером, тканевым салоном и аналоговой приборной панелью предлагается за 2 399 000 рублей. Самый же дорогой GAC GS3 GL-R с пакетом ассистентов водителя, климат-контролем, спортивным пакетом и прочими системами обойдется в 2,8 млн рублей.

Источник: GAC

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Иннокентий Кишкурно
Фото:GAC
Количество просмотров 669
10.06.2025 
Фото:GAC
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