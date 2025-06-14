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На этой машине возили Шеварднадзе, теперь ее продают за 11,5 млн рублей. Волга – в подарок

Чайку 1962 года с пробегом 10 258 км продают за 11,5 млн рублей

На продажу выставлен уникальный автомобиль ГАЗ 13 Чайка 1962 года выпуска, на ней ранее возили первого президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

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Классический заднеприводный седан с пробегом всего 10 258 км предлагается за 11,5 миллиона рублей. Машина находится в идеальном состоянии, прошла полную реставрацию, которая затронула кузов, двигатель и салон. Двигатель после капитального ремонта сохранился в оригинальном состоянии, все детали родные.

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Это бензиновый мотор объемом 5.5 литра и мощностью 195 л.с., который агрегатируется автоматической коробкой передач.

К Чайке прилагается оригинальный ПТС, владельцев у автомобиля было два, а при покупке новый владелец получает «нагрузку» — еще один автомобиль на выбор: Победу или Волгу (ГАЗ 21), оба, как уверяет автор объявления, в достойном состоянии, на ходу и не требуют реставрации.

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Источник, фото: Avito.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3539
14.06.2025 
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