На этой машине возили Шеварднадзе, теперь ее продают за 11,5 млн рублей. Волга – в подарок

Чайку 1962 года с пробегом 10 258 км продают за 11,5 млн рублей

На продажу выставлен уникальный автомобиль ГАЗ 13 Чайка 1962 года выпуска, на ней ранее возили первого президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Классический заднеприводный седан с пробегом всего 10 258 км предлагается за 11,5 миллиона рублей. Машина находится в идеальном состоянии, прошла полную реставрацию, которая затронула кузов, двигатель и салон. Двигатель после капитального ремонта сохранился в оригинальном состоянии, все детали родные.

Это бензиновый мотор объемом 5.5 литра и мощностью 195 л.с., который агрегатируется автоматической коробкой передач.

К Чайке прилагается оригинальный ПТС, владельцев у автомобиля было два, а при покупке новый владелец получает «нагрузку» — еще один автомобиль на выбор: Победу или Волгу (ГАЗ 21), оба, как уверяет автор объявления, в достойном состоянии, на ходу и не требуют реставрации.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Avito.Авто