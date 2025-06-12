В США советскую Ниву продают по цене новой Niva Legend

Лада Нива из СССР впервые станет лотом на аукционе в Пеббл-Бич

Автомобиль ВАЗ-2121 Нива 1984 года выпуска в экспортном исполнении будет выставлен на торги аукциона Gooding & Company, проходящего в рамках конкурса Pebble Beach Concours d’Elegance, знаменитого Конкурса элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич.

Традиционно этот конкурс собирает редчайшие коллекционные машины, которые, в том числе, можно приобрести с аукциона. Например, наиболее дорогим лотом в прошлом году стала Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года, за которую покупатель заплатил 14 миллионов долларов. При этом организаторы торгов считают, что Нива с ее богатой историей может стать доступным аналогом Mercedes-Benz G-Class или Land Rover Defender, учитывая «элемент ностальгии» и в принципе саму трансформацию термина «коллекционный автомобиль».

Действительно ли эта Нива готова соответствовать столь высокому статусу? Что ж, на фотографиях – Lada Niva 1600, так ВАЗ-2121 Нива называлась на ряде экспортных рынков. Выставленный на торги экземпляр – машина для рынка Европы, об этом свидетельствует VIN-номер машины.

Под капотом – первозданная атмосферная карбюраторная четверка 1.6, развивающая 75 л.с., и работающая в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. По шасси – также без изменений. Пробег составляет 44 114 километров. Начальную цену лота в Gooding & Company пока не называют. Но ориентиром может быть средний прайс для внедорожников Niva середины 1980-х, приведенная источником по данным сайта classic.com: около 14 тысяч долларов. То есть примерно 1,1 млн рублей – столько же сейчас в России стоит новая Niva Legend.

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Источник: Gooding & Company, Motor