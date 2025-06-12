#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

В США советскую Ниву продают по цене новой Niva Legend

Лада Нива из СССР впервые станет лотом на аукционе в Пеббл-Бич

Автомобиль ВАЗ-2121 Нива 1984 года выпуска в экспортном исполнении будет выставлен на торги аукциона Gooding & Company, проходящего в рамках конкурса Pebble Beach Concours d’Elegance, знаменитого Конкурса элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич.

Рекомендуем
«Нахальная машина»: она стоила как Волга, но сразу стала желанной во всем мире

Традиционно этот конкурс собирает редчайшие коллекционные машины, которые, в том числе, можно приобрести с аукциона. Например, наиболее дорогим лотом в прошлом году стала Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1938 года, за которую покупатель заплатил 14 миллионов долларов. При этом организаторы торгов считают, что Нива с ее богатой историей может стать доступным аналогом Mercedes-Benz G-Class или Land Rover Defender, учитывая «элемент ностальгии» и в принципе саму трансформацию термина «коллекционный автомобиль».

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Действительно ли эта Нива готова соответствовать столь высокому статусу? Что ж, на фотографиях – Lada Niva 1600, так ВАЗ-2121 Нива называлась на ряде экспортных рынков. Выставленный на торги экземпляр – машина для рынка Европы, об этом свидетельствует VIN-номер машины.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Под капотом – первозданная атмосферная карбюраторная четверка 1.6, развивающая 75 л.с., и работающая в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. По шасси – также без изменений. Пробег составляет 44 114 километров. Начальную цену лота в Gooding & Company пока не называют. Но ориентиром может быть средний прайс для внедорожников Niva середины 1980-х, приведенная источником по данным сайта classic.com: около 14 тысяч долларов. То есть примерно 1,1 млн рублей – столько же сейчас в России стоит новая Niva Legend.

Источник: Gooding & Company, Motor

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1771
12.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+77