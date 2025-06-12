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В РФ ввезли столько машин, что их невозможно продать

У дилеров все еще слишком много автомобилей — запасов хватит на полгода

В России сохраняется проблема затоваренности складов импортных автомобилей – по разным оценкам, если вообще не ввозить машины в страну, существующих торговых запасов хватит на 4-7 месяцев.

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Напомним, в феврале объем стоков оценивался в 700 тысяч машин, эксперты авторынка забили тревогу. К настоящем моменту цифра снижается, но все еще велика, поэтому дилеры практически всех брендов объявляют об огромных скидках, пытаясь продать машины, выпущенные в прошлом, и даже позапрошлом годах. При этом ситуация все-таки разнится от марки к марке: некоторые не могут распродать 10-месячный запас машин, а у иных по отдельным моделям даже наблюдается дефицит, говорит гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

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В оценке объема нераспроданных автомобилей с ним согласен глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский – по его мнению, дилерские запасы у большинства брендов составляют 6-7 месяцев. Он отмечает, что за май все имеющиеся в распоряжении продавцов машины «постарели» еще на месяц, а себестоимость их возросла.

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А вот директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров говорит о снижении затоваренности на складах и также выражает опасения о возникновении дефицита по некоторым моделям к концу лета. С другой стороны, директор департамента новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов отмечает, что большая часть автомобильных дилерских центров располагает такими запасами машин, что при нынешнем уровне продаж их хватит, как минимум, на четыре месяца – а это очень много.

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Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 214579
12.06.2025 
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
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