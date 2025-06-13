В Китае тюнингуют наши Нивы — получается весело!

Гражданин Китая прославился тюнингом российских внедорожников Lada Niva

В соцсетях получили популярность фотографии российских внедорожников Нива, сделанные на территории Китая.

Все машины – судя по некоторым кадрам, их никак не меньше дюжины – запечатлены на территории одного сервисного центра. Мастерская принадлежит гражданину Китая, проживающего в городе Ханчжоу, что в провинции Чжэцзян. Источник сообщает, что владелец сервиса увлекается автотюнингом, оффроудом, ретроавтомобилями и видеоблогингом. Судя по всему, все увлечения вкупе и сделали его популярным.

Но вероятно, этого бы и не произошло, если бы главной его страстью не были российские внедорожники Lada Niva. Именно на этих, довольно экзотических для Поднебесной автомобилях и специализируется герой публикации.

По его собственным словам, он главный человек в Китае из всех, кто занимается Нивами. Известно, что все машины на фото были ввезены в КНР до 2017 года в частном порядке. В распоряжении мужчины есть экземпляры с пробегом до 7 тысяч км и все запчасти к ним. Энтузиаст обслуживает машины, тюнингует и готовит к продаже. Тюнинг своеобразный: решетки радиатора «под хром», винтажного вида багажники, деревянные элементы декора... Но что-то в этом есть!

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Источник: Китайские автомобили