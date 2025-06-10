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Седан Toyota крупнее и богаче Camry сильно подешевел в России: известны цены

В России стартовали продажи седана Toyota Avalon по цене от 2,9 млн рублей

На данный момент Toyota Avalon в России можно заказать за 2,9 млн рублей, что значительно ниже предыдущей цены в 3,6 млн рублей, представленной в октябре 2024-го.

Toyota Avalon
Toyota Avalon

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Для сравнения, Lada Aura в комплектации Status стоит около 2,8 млн рублей. В Новосибирске есть предложение на Avalon Luxury по цене 2,904 млн рублей, где автомобиль включает множество функций: 7 подушек безопасности, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парковочные датчики спереди и сзади, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, медиасистема с сенсорным экраном, бесключевой доступ, люк и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер Toyota Avalon
Интерьер Toyota Avalon
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Под капотом установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 209 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом.

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В Краснодаре Avalon за 3 млн рублей можно заказать с 2,0-литровым мотором на 178 л.с. и вариатором, также с богатым оснащением. В Омске цена на Avalon с гибридной системой и максимальной комплектацией составляет 4,15 млн рублей. Минимальная стоимость Toyota Avalon в наличии в Москве сегодня – 3,45 млн рублей, что на 200 тысяч дешевле, чем в прошлом октябре, когда цена была 3,65 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 10952
10.06.2025 
Фото:Toyota
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