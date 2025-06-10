Популярный кроссовер получил новую версию и подешевел
Российский офис Chery объявил о появлении новой версии кроссовера Chery Tiggo 4. До настоящего момента эти переднеприводные кроссоверы предлагались лишь с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. в паре с роботом, цены на них начинаются от 2,22 млн рублей.
Теперь же есть более бюджетная комплектация MT Line: атмосферник 1.5, работающий с механической коробкой передач. Цена – от 1 999 000 рублей или от 1 949 000 рублей с учетом фирменного трейд-ин. Новый атмосферник – рядная 16-клапанная «четверка» с прямым впрыском и двойной системой изменения фас газораспределения (DVVT). Мощности на 113 л.с. и крутящего момента 138 Нм хватает для разгона до 100 км/ч за 13,9 секунд.
Chery Tiggo 4, комплектация МT Line:
- литые диски 16",
- полностью светодиодная оптика,
- функция отсрочки выключения фар (Follow me home),
- задний парктроник,
- камера заднего вида,
- зеркала с электрорегулировкой, обогревом, поворотниками,
- мониторинг давления и температуры в шинах
- ABS, ESC,
- передние ремни безопасности с регулировкой по высоте,
- система удержания детских кресел Isofix,
- датчик света,
- автоматическое запирание дверей на скорости,
- бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,
- дистанционное отпирание багажника,
- круиз-контроль,
- зимний пакет (обогрев передних сидений без спинок, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла),
- сиденья с отделкой из экокожи черного цвета,
- кондиционер,
- передние и задние электростеклоподъемники,
- экран борткомпьютера 3.5", экран мультимедиа 10.25",
- 4 динамика,
- Apple CarPlay, Android Auto, Hands free, Bluetooth.
MT Line теперь занимает начальную позицию в иерархии комплектаций кроссовера. Автомобиль уже доступен для приобретения у официальных дилеров марки, сообщает российская пресс-служба Chery.
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