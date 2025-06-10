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Популярный кроссовер получил новую версию и подешевел

Кроссовер Chery Tiggo 4 получил недорогую версию с мотором 113 л.с. и МКП

Российский офис Chery объявил о появлении новой версии кроссовера Chery Tiggo 4. До настоящего момента эти переднеприводные кроссоверы предлагались лишь с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. в паре с роботом, цены на них начинаются от 2,22 млн рублей.

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Теперь же есть более бюджетная комплектация MT Line: атмосферник 1.5, работающий с механической коробкой передач. Цена – от 1 999 000 рублей или от 1 949 000 рублей с учетом фирменного трейд-ин. Новый атмосферник – рядная 16-клапанная «четверка» с прямым впрыском и двойной системой изменения фас газораспределения (DVVT). Мощности на 113 л.с. и крутящего момента 138 Нм хватает для разгона до 100 км/ч за 13,9 секунд.

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Chery Tiggo 4, комплектация МT Line:

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  • литые диски 16",
  • полностью светодиодная оптика,
  • функция отсрочки выключения фар (Follow me home),
  • задний парктроник,
  • камера заднего вида,
  • зеркала с электрорегулировкой, обогревом, поворотниками,
  • мониторинг давления и температуры в шинах
  • ABS, ESC,
  • передние ремни безопасности с регулировкой по высоте,
  • система удержания детских кресел Isofix,
  • датчик света,
  • автоматическое запирание дверей на скорости,
  • бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,
  • дистанционное отпирание багажника,
  • круиз-контроль,
  • зимний пакет (обогрев передних сидений без спинок, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла),
  • сиденья с отделкой из экокожи черного цвета,
  • кондиционер,
  • передние и задние электростеклоподъемники,
  • экран борткомпьютера 3.5", экран мультимедиа 10.25",
  • 4 динамика,
  • Apple CarPlay, Android Auto, Hands free, Bluetooth.

MT Line теперь занимает начальную позицию в иерархии комплектаций кроссовера. Автомобиль уже доступен для приобретения у официальных дилеров марки, сообщает российская пресс-служба Chery.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1371
10.06.2025 
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
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