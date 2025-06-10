Популярный кроссовер получил новую версию и подешевел

Кроссовер Chery Tiggo 4 получил недорогую версию с мотором 113 л.с. и МКП

Российский офис Chery объявил о появлении новой версии кроссовера Chery Tiggo 4. До настоящего момента эти переднеприводные кроссоверы предлагались лишь с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. в паре с роботом, цены на них начинаются от 2,22 млн рублей.

Теперь же есть более бюджетная комплектация MT Line: атмосферник 1.5, работающий с механической коробкой передач. Цена – от 1 999 000 рублей или от 1 949 000 рублей с учетом фирменного трейд-ин. Новый атмосферник – рядная 16-клапанная «четверка» с прямым впрыском и двойной системой изменения фас газораспределения (DVVT). Мощности на 113 л.с. и крутящего момента 138 Нм хватает для разгона до 100 км/ч за 13,9 секунд.

Chery Tiggo 4, комплектация МT Line:

литые диски 16",

полностью светодиодная оптика,

функция отсрочки выключения фар (Follow me home),

задний парктроник,

камера заднего вида,

зеркала с электрорегулировкой, обогревом, поворотниками,

мониторинг давления и температуры в шинах

ABS, ESC,

передние ремни безопасности с регулировкой по высоте,

система удержания детских кресел Isofix,

датчик света,

автоматическое запирание дверей на скорости,

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,

дистанционное отпирание багажника,

круиз-контроль,

зимний пакет (обогрев передних сидений без спинок, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла),

сиденья с отделкой из экокожи черного цвета,

кондиционер,

передние и задние электростеклоподъемники,

экран борткомпьютера 3.5", экран мультимедиа 10.25",

4 динамика,

Apple CarPlay, Android Auto, Hands free, Bluetooth.

MT Line теперь занимает начальную позицию в иерархии комплектаций кроссовера. Автомобиль уже доступен для приобретения у официальных дилеров марки, сообщает российская пресс-служба Chery.