Три самых популярных кроссовера Chery подорожали: что с ценами

Бренд Chery уменьшил прямые скидки на три кроссовера в России

Кроссоверы Chery Tiggo 4, Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max подорожали в РФ из-за уменьшения на 20 тыс. рублей скидок для ряда комплектаций. Так, прямая скидка на Chery Tiggo 4 Pro уменьшилась лишь в базовой версии Action MT 2025 г. в. с МКП со 130 тыс. до 110 тыс. рублей. Актуальная цена – 1 840 000 рублей с учетом дисконта.

До 110 тыс. рублей уменьшилась скидка и на Chery Tiggo 4 2025 г. в. в комплектациях Active и Prime (актуальная стоимость 2 180 000 и 2 310 000 рублей соответственно).

Chery Tiggo 4

У Chery Tiggo 7 Pro Max чуть дороже стали версии обоих годов производства. У авто 2025 года с меньшей прямой скидкой в размере 140 тыс. рублей теперь предлагаются базовая комплектация Active и средняя Prime с передним приводом, цены на которые с учетом нее составляют 2 540 000 и 2 690 000 рублей соответственно.

Среди машин 2024 г. в. скидки уменьшились на полноприводные Tiggo 7 Pro Max в комплектации Active 4WD с 260 тыс. до 240 тыс. рублей. Сейчас такой автомобиль стоит 2 590 000 рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

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Источник: Автоновости дня