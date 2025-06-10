#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Мнение дилеров: как будут продаваться автомобили в июне

«Автостат»: дилеры ожидают роста продаж машин из-за снижения ключевой ставки

Дилеры в России ожидают роста продаж автомобилей на фоне снижения ключевой ставки. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что хотя июнь радует хорошей погодой, результаты продаж первой недели оставляют желать лучшего – они оказались хуже, чем в аналогичные сроки мая.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Первоначальный прогноз на июнь составил примерно 100 тысяч легковых автомобилей. По мнению Терлюкевича, недавнее снижение ключевой ставки до 20% может немного активизировать спрос.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский добавил, что июнь начался без значительного роста трафика и контрактов, но они рассчитывают на положительную динамику по сравнению с маем. Это также может быть связано с первым за долгое время снижением ставки Центробанка. Оно мало что решает, однако обозначило тенденцию, что уже радует.

Рекомендуем
Самые дешевые новые кроссоверы на авторынке РФ — на чем экономят китайцы?

Тем временем, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский напомнил, что июнь, как и май, не считается самым активным месяцем продаж. Однако, с учетом недавнего решения Банка России он ожидает, что это создаст стимул для активности среди клиентов. Он также добавил, что июнь – это конец второго квартала, и есть надежда на активность со стороны юрлиц, а также на комфортный курс валюты.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 495
10.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0