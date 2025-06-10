Мнение дилеров: как будут продаваться автомобили в июне
Дилеры в России ожидают роста продаж автомобилей на фоне снижения ключевой ставки. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что хотя июнь радует хорошей погодой, результаты продаж первой недели оставляют желать лучшего – они оказались хуже, чем в аналогичные сроки мая.
Первоначальный прогноз на июнь составил примерно 100 тысяч легковых автомобилей. По мнению Терлюкевича, недавнее снижение ключевой ставки до 20% может немного активизировать спрос.
Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский добавил, что июнь начался без значительного роста трафика и контрактов, но они рассчитывают на положительную динамику по сравнению с маем. Это также может быть связано с первым за долгое время снижением ставки Центробанка. Оно мало что решает, однако обозначило тенденцию, что уже радует.
Тем временем, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский напомнил, что июнь, как и май, не считается самым активным месяцем продаж. Однако, с учетом недавнего решения Банка России он ожидает, что это создаст стимул для активности среди клиентов. Он также добавил, что июнь – это конец второго квартала, и есть надежда на активность со стороны юрлиц, а также на комфортный курс валюты.
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Источник: «Автостат»