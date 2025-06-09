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Дилеры рассказали, что будет со скидками и подешевеют ли автомобили

Производители не спешат давать прямые скидки, чтобы не подорвать ценность бренда

Дилеры прогнозируют, что летние скидки на автомобили составят от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от бренда. Участники рынка отмечают, что изменения цен будут зависеть от спроса и запасов товаров. Скидочные программы, действующие в последние месяцы, вероятно, останутся актуальными и летом, хотя могут незначительно варьироваться от модели к модели.

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Генеральный директор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич подчеркнул, что скидки могут увеличиваться в зависимости от рыночной ситуации, однако также существует вероятность повышения цен. Если текущий курс рубля сохранится, некоторые марки могут значительно увеличить скидки, в то время как другие – повысить цены. Если ставка ЦБ начнет снижаться, а рубль ослабевать, то есть все предпосылки для отмены скидок и поддержек на самые популярные марки и модели

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Андрей Ольховский, генеральный директор «Автодома», отметил, что производители не спешат предоставлять прямые скидки, чтобы не подорвать ценность бренда. Однако некоторые модели массового сегмента начинают приближаться к ценам моделей АВТОВАЗа, причем качество и актуальность последних выше.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров сообщил, что в июне не ожидается резкого сокращения скидок из-за отпускного сезона. Он прогнозирует снижение продаж новых автомобилей на 5-8% по сравнению с маем, а с июля возможен рост цен на некоторые модели из-за снижения запасов автомобилей, завезенных в 2024 году перед повышением утилизационного сбора.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1580
09.06.2025 
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