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Минивэн BYD Xia готовят для заграницы – там его назовут иначе

Первым зарубежным рынком для китайского минивэна BYD M9 станет Мексика

Минивэн BYD Xia с подключаемым гибридом будет продаваться на зарубежных рынках под названием BYD M9. Первая партия минивэнов крупнейшего китайского производителя NEV готова покинуть Поднебесную. Мексика, скорее всего, станет первым рынком для BYD M9.

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BYD M9
BYD M9

Минивэн впервые показали на автосалоне в Чэнду в августе 2024 года, а 8 января 2025 года BYD Xia официально вышел на внутренний рынок с ценовым диапазоном 249 800–309 800 юаней (34 750–43 100 долларов США).

Международное название BYD Xia (M9) было раскрыто во время пресс-конференции для международных СМИ. Такая стратегия переименования понятна, поскольку BYD продает электрический минивэн M6 на ряде международных рынков, включая Таиланд, Индонезию, Гонконг и другие.

Первая партия BYD M9 для зарубежных рынков была замечена в Шанхае во время подготовки к отправке. Минивэн BYD Xia ¬ это большой автомобиль с габаритами 5145/1970/1805 мм и колесной базой 3045 мм. Его передняя часть украшена большой хромированной решеткой и блочными фарами с хромированным элементом «драконьи усы» между ними. Сзади автомобиль имеет один блок задних фонарей и подсвеченную эмблему BYD. Стойки B и C BYD Xia зачернены. Кроме того, автомобиль имеет задние раздвижные двери.

BYD M9
BYD M9

Внутри BYD Xia предлагается компоновка 2+2+3 с парой капитанских кресел во втором ряду. Центральная консоль минивэна оснащена тремя экранами: основной монитор имеет диаметр 15,6 дюйма, а приборная панель и экран переднего пассажира – по 12,3 дюйма. В салоне есть охлаждаемый и подогреваемый ящики для хранения, складные столики и потолочный монитор.

BYD M9
BYD M9

Минивэн BYD Xia использует систему 5.0 DM с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 115 кВт (154 л. с.) и электродвигателем мощностью 200 кВт (268 л. с.). Он имеет два варианта аккумулятора: 20,4 кВт·ч и 36,6 кВт·ч, рассчитанные на 100–180 км.

Продажи BYD Xia MPV в Китае менее чем за месяц составили 10 000 единиц.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:BYD
Количество просмотров 1131
15.06.2025 
Фото:BYD
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