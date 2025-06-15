Минивэн BYD Xia готовят для заграницы – там его назовут иначе

Первым зарубежным рынком для китайского минивэна BYD M9 станет Мексика

Минивэн BYD Xia с подключаемым гибридом будет продаваться на зарубежных рынках под названием BYD M9. Первая партия минивэнов крупнейшего китайского производителя NEV готова покинуть Поднебесную. Мексика, скорее всего, станет первым рынком для BYD M9.

BYD M9

Минивэн впервые показали на автосалоне в Чэнду в августе 2024 года, а 8 января 2025 года BYD Xia официально вышел на внутренний рынок с ценовым диапазоном 249 800–309 800 юаней (34 750–43 100 долларов США).

Международное название BYD Xia (M9) было раскрыто во время пресс-конференции для международных СМИ. Такая стратегия переименования понятна, поскольку BYD продает электрический минивэн M6 на ряде международных рынков, включая Таиланд, Индонезию, Гонконг и другие.

Первая партия BYD M9 для зарубежных рынков была замечена в Шанхае во время подготовки к отправке. Минивэн BYD Xia ¬ это большой автомобиль с габаритами 5145/1970/1805 мм и колесной базой 3045 мм. Его передняя часть украшена большой хромированной решеткой и блочными фарами с хромированным элементом «драконьи усы» между ними. Сзади автомобиль имеет один блок задних фонарей и подсвеченную эмблему BYD. Стойки B и C BYD Xia зачернены. Кроме того, автомобиль имеет задние раздвижные двери.

BYD M9

Внутри BYD Xia предлагается компоновка 2+2+3 с парой капитанских кресел во втором ряду. Центральная консоль минивэна оснащена тремя экранами: основной монитор имеет диаметр 15,6 дюйма, а приборная панель и экран переднего пассажира – по 12,3 дюйма. В салоне есть охлаждаемый и подогреваемый ящики для хранения, складные столики и потолочный монитор.

BYD M9

Минивэн BYD Xia использует систему 5.0 DM с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 115 кВт (154 л. с.) и электродвигателем мощностью 200 кВт (268 л. с.). Он имеет два варианта аккумулятора: 20,4 кВт·ч и 36,6 кВт·ч, рассчитанные на 100–180 км.

Продажи BYD Xia MPV в Китае менее чем за месяц составили 10 000 единиц.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: СarNewsChina