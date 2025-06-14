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На свалке в США нашли партию автомобилей Ока

На свалке в Колорадо обнаружилась целая партия российских автомобилей Ока

В российских Телеграм-каналах вирусятся фотографии автомобилей Ока, доживающих свой век на свалке в США.

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Разместивший снимки источник указывает, что они сделаны в июне 2025 года, а местонахождение свалки – штат Колорадо. Судя по кадрам, в указанной локации «обитает», как минимум, 10-11 автомобилей ВАЗ-1111 Ока разной степени комплектности. Эмблемы на носовой облицовке машин отсутствуют, поэтому сложно сказать, на каком именно заводе собраны эти машины. Напомним, что Оку собирали на АВТОВАЗе с 1986-го по 1995-й, но также делали еще на двух российских заводах – на камазовском ЗМА до 2006-го и на серпуховском СеАЗе до 2008-го.

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Однако другой источник, обративший внимание на эти снимки, проливает немного света на судьбу этих машин.

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По данным автора заметки, запечатленные на фотографиях машины были импортированы в США в начале 2000-х. Сделала эта компания Mirox Corporation, базирующаяся в Неваде. Как видим, были подготовлены интересные модификации «маркетингового» плана – в частности, спортивная версия с каркасом безопасности и коммерческий каблучок с пластиковым верхом. Компания реально планировала продавать автомобили Ока на североамериканском рынке, но идея «не выстрелила»... А были шансы?

Источник: eternal search, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 67868
14.06.2025 
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