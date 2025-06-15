Новый кроссовер начального уровня от Audi получит гибридную версию

Audi представит обновленный кроссовер Q3 16 июня

Audi выпустила первые тизерные изображения обновленного Q3. Он дебютирует 16 июня и обещает установить «стандарты в нескольких отношениях».

Audi Q3

В Audi заявили, что внешний вид кроссовера будет излучать уверенность. Это еще предстоит выяснить, а тизеры пока дают нам представление о пикселизированных светодиодных дневных ходовых огнях и обтекаемом кузове.

Салон, скорее всего, будет как у A5. Это означает, что кроссовер получит 11,9-дюймовую цифровую приборную панель, 14,5-дюймовую информационно-развлекательную систему и дополнительный 10,9-дюймовый дисплей для пассажира переднего сиденья.

Audi Q3

Подробности о силовых установках также неясны, но предположительно это будут 1,5-литровые и 2,0-литровые бензиновые двигатели. Для Европы также ожидается 2,0-литровый дизель. Также есть вероятность, что в линейку войдет та же 2,0-литровая подключаемая гибридная система, что и в новом европейском Tiguan, которая обеспечивает запас хода около 113 км только на электричестве.

Мы скоро узнаем все подробности, а пока генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер сказал следующее: «С общим количеством более двух миллионов автомобилей, проданных по всему миру с момента запуска первого поколения, Audi Q3 является одной из наших самых продаваемых моделей и имеет высокий статус в нашем продуктовом портфеле».

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Источник: Carscoops