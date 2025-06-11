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Эти бренды ушли, а чтобы вернуться, придется выполнить ряд условий

Госдума решила, на каких условиях смогут вернуться к нам западные компании

В Госдуме сформулировали перечень условий, которые должны быть учтены при возвращении иностранного бизнеса в Россию, сообщили источники Forbes.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Комитет Госдумы по экономической политике сформулировал предложения, касающиеся условий возвращения иностранного бизнеса в Россию. Резолюцию по итогам думского круглого стола «Условия возвращения иностранных компаний и инвестиций» с участием крупного бизнеса подписал председатель комитета Максим Топилин, и она будет направлена главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

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В документе, в частности, оговаривается необходимость «законодательно обеспечить соблюдение интересов российских инвесторов и потребителей» – то есть давать в системе госзакупок и при распределении любых ресурсов приоритет российским компаниям.

Кроме того, предлагается соблюсти «принцип симметричности». То есть, если компании из какой-то страны позволят вернуться в Россию, то и нашим компаниям должно быть разрешено вести деятельность в той стране.

Совладельцами новых предприятий с участием иностранного капитала должны быть российские компании, чтобы технологии производства оставались в стране. Если иностранная компания работает в стратегической отрасли, ее российским партнером должна быть структура, подконтрольная государству и с блокирующим пакетом акций.

Также следует ввести принцип компенсации убытков – в пользу партнеров в России или при ущербе широкому круги лиц и бюджету нашего государства.

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Приоритет следует давать тем компаниям, «возвращение которых по той или иной причине соответствует национальным интересам», например при создании цепочки добавленной стоимости.

Осторожность, трусость или предательство

Зарубежным компаниям, которые были вынуждены покинуть Россию из-за решений своих стран, наши власти не будут чинить никаких препятствий. Если организация добровольно ушла с российского рынка в соответствии с политикой своей страны – обратно ее допустят с определенными ограничениями – это могут быть штрафы или санкции.

Если компания сама решила действовать в ущерб России, но пока не нанесла нашей стране никакого вреда, она сможет вернуться только со значительными ограничениями – это могут быть крупные штрафы и регуляторные санкции.

Те, кто умышленно нанес России «стратегические потери», не смогут вернуться на российский рынок в течение установленного срока.

Источник: Forbes

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 454
11.06.2025 
Фото:Depositphotos
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