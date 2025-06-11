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Почему рейтинг автошкол не сработает? Рассказываем!

Максим Кадаков: Рейтинг автошкол не поможет — надо бороться с низовой коррупцией

Как ранее рассказал «За рулем», Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об оценке качества работы автошкол.

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В закон «О безопасности дорожного движения» будут внесены поправки, а МВД составит для автошкол «перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности». В качестве одной из мер предлагается вывешивать на специальном открытом ресурсе имена погибших выпускников по каждой зарегистрированной автошколе.

Максим Кадаков привел несколько доводов, почему новый закон может оказаться недостаточно эффективным.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Связь прослеживается такая: чем больше учеников с первого раза сдают экзамен «на права» и чем реже потом попадают в ДТП, тем выше рейтинг. Как вы считаете, будет это работать? Если, например, в райцентре одна автошкола. При плохом рейтинге – что? Закроют школу? Откроют другую, хорошую?

Ни одна автошкола не учит ездить на красный свет и управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Все это делают люди, которые получили права – и которые ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, что делать так нельзя. Так при чем здесь автошкола? Можно, конечно, даже звезды на автошколах рисовать: пять звезд – хорошая школа, одна звезда – фиговенькая.

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Вместо составления рейтингов давайте будем учить водителей ездить в зимних условиях. А то отучился летом, получил права осенью, выехал на дорогу – а тут «день жестянщика»! Давайте вводить временные права. На год, на два. Отхватил в течение двух лет штраф за проезд на красный свет – права на стол! Иди снова учиться, если ты дебил. И давайте бороться с низовой коррупцией. До тех пор, пока автошколы будут деньги собирать на экзамены, ничего не изменится. Но если это очень сложно, то будем составлять рейтинги.

Источник: Максим Кадаков

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