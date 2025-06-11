Почему рейтинг автошкол не сработает? Рассказываем!

Максим Кадаков: Рейтинг автошкол не поможет — надо бороться с низовой коррупцией

Как ранее рассказал «За рулем», Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об оценке качества работы автошкол.

В закон «О безопасности дорожного движения» будут внесены поправки, а МВД составит для автошкол «перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности». В качестве одной из мер предлагается вывешивать на специальном открытом ресурсе имена погибших выпускников по каждой зарегистрированной автошколе.

Максим Кадаков привел несколько доводов, почему новый закон может оказаться недостаточно эффективным.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Связь прослеживается такая: чем больше учеников с первого раза сдают экзамен «на права» и чем реже потом попадают в ДТП, тем выше рейтинг. Как вы считаете, будет это работать? Если, например, в райцентре одна автошкола. При плохом рейтинге – что? Закроют школу? Откроют другую, хорошую?

Ни одна автошкола не учит ездить на красный свет и управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Все это делают люди, которые получили права – и которые ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, что делать так нельзя. Так при чем здесь автошкола? Можно, конечно, даже звезды на автошколах рисовать: пять звезд – хорошая школа, одна звезда – фиговенькая.

Вместо составления рейтингов давайте будем учить водителей ездить в зимних условиях. А то отучился летом, получил права осенью, выехал на дорогу – а тут «день жестянщика»! Давайте вводить временные права. На год, на два. Отхватил в течение двух лет штраф за проезд на красный свет – права на стол! Иди снова учиться, если ты дебил. И давайте бороться с низовой коррупцией. До тех пор, пока автошколы будут деньги собирать на экзамены, ничего не изменится. Но если это очень сложно, то будем составлять рейтинги.

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Источник: Максим Кадаков