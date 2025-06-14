Kia выпустит мощный рамный внедорожник не хуже Toyota Land Cruiser

Kia Australia: внедорожник на базе пикапа Tasman ожидается не ранее 2029 года

Kia Australia намекнула на возможное появление внедорожника на основе пикапа Tasman, который должен конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado и Ford Everest, с выходом модели, запланированным на 2029 год.

Внедорожник Kia на основе пикапа Tasman

Ведущий инженер по шасси компании, Грэм Гамболд, в интервью раскрыл детали и подтвердил, что обсуждение внедорожника с прессой начнется только через три года.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга Дин Норбиато подчеркнул, что сначала необходимо добиться успеха пикапа Tasman, что откроет возможности для новой модели.

Внедорожник Kia на основе пикапа Tasman

Известно, что три из самых популярных больших внедорожников в Австралии, такие как Land Cruiser Prado и Ford Everest, являются рамными, что повышает шансы на успешное появление внедорожника от Kia.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: carsales