Популярный симпатичный кроссовер резко подешевел в России: сколько он теперь стоит?

Кроссовер Knewstar 001 подешевел в России на 210 тысяч рублей

В России кроссовер Knewstar 001, представляющий собой копию Geely Tugella, впервые за почти три месяца подешевел.

Хотя базовые цены остались прежними, «специальная выгода» увеличилась на 210 тыс. рублей, достигнув 500 тыс. рублей по сравнению с предыдущими 290 тыс. рублями.

Для Knewstar, аналогично другим моделям Geely, «специальной выгодой» называют скидку, предоставляемую дилерами на автомобили. Кроссовер Knewstar 001 появился на российском рынке в конце сентября прошлого года и фактически пришел на замену Geely Tugella, которая отличается лишь некоторыми элементами дизайна.

Knewstar 001

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который выдает 200 л. с. в версиях Luxury и Flagship и 238 л. с. в комплектации Flagship Sport. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает от 6,9 до 7,4 секунды в зависимости от версии.

Интерьер Knewstar 001

Стандартное оснащение включает 19-дюймовые литые диски, полностью светодиодные фары, панорамную крышу с люком, кожаную отделку интерьера, бесключевой доступ и множество современных систем безопасности. Также в кроссовере есть «зимний» пакет с подогревами для сидений, лобового стекла и других элементов, адаптирующий его к российским условиям эксплуатации.

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Источник: Автоновости дня