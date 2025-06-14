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Популярный симпатичный кроссовер резко подешевел в России: сколько он теперь стоит?

Кроссовер Knewstar 001 подешевел в России на 210 тысяч рублей

В России кроссовер Knewstar 001, представляющий собой копию Geely Tugella, впервые за почти три месяца подешевел.

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Хотя базовые цены остались прежними, «специальная выгода» увеличилась на 210 тыс. рублей, достигнув 500 тыс. рублей по сравнению с предыдущими 290 тыс. рублями.

Для Knewstar, аналогично другим моделям Geely, «специальной выгодой» называют скидку, предоставляемую дилерами на автомобили. Кроссовер Knewstar 001 появился на российском рынке в конце сентября прошлого года и фактически пришел на замену Geely Tugella, которая отличается лишь некоторыми элементами дизайна.

Knewstar 001
Knewstar 001
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Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, который выдает 200 л. с. в версиях Luxury и Flagship и 238 л. с. в комплектации Flagship Sport. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает от 6,9 до 7,4 секунды в зависимости от версии.

Интерьер Knewstar 001
Интерьер Knewstar 001

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Стандартное оснащение включает 19-дюймовые литые диски, полностью светодиодные фары, панорамную крышу с люком, кожаную отделку интерьера, бесключевой доступ и множество современных систем безопасности. Также в кроссовере есть «зимний» пакет с подогревами для сидений, лобового стекла и других элементов, адаптирующий его к российским условиям эксплуатации.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Knewstar
Количество просмотров 31730
14.06.2025 
Фото:Knewstar
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