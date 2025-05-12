Крепкий кроссовер Джили от 2,3 млн рублей — а что с ним не так?

Эксперт «За рулем» выявил типичные неисправности Geely Tugella с пробегом

Geely Tugella — кроссовер в формате купе: полный привод, длина 4605 мм, клиренс 204 мм. Продается с декабря 2020 года. Сборку наладили в Беларуси, но к нам везли машины из Китая. Часть проникла неофициально под тамошним названием Xingyue, у таких бывает и передний привод.

Официальные продажи свернули осенью 2024 года, взамен явилась перелицованная версия под именем Knewstar 001 (сборка – Китай).

Достоинства

Богатое оснащение, добротная отделка.

Главные агрегаты вызывают доверие.

Прекрасная динамика.

Geely Tugella

Недостатки

Скудный выбор модификаций.

Есть вопросы к эргономике и простору.

Официально приводили различные данные по объему багажника Тугеллы: 326 и 446 л. Меньший вариант получен замерами под полкой, больший – без нее. К форме отсека придраться сложно.

Моторы

Официально продавали с единственным мотором – двухлитровым «турбо» с непосредственным впрыском (238 л. с., индекс JLH‑4G20TD). Полностью алюминиевый, привод ГРМ ременный, гидрокомпенсаторов нет, бензин не ниже АИ‑95.

Это модификация шведского двигателя Volvo B4204T23, выпускаемого с 2015 года. Ресурс не выше 300 тысяч км, и некоторые сложности агрегат создавать будет. Топливная аппаратура и свечи требовательны к качеству бензина, поршневая группа – к качеству масла.

На малых пробегах высокий угар не проявлялся, но есть вероятность встретиться с ним после 100–120 тысяч км. Форсунки и клапаны придется эпизодически прочищать. Шведский аналог страдает течами сальников коленвала и прокладки клапанной крышки.

За ремнем ГРМ надо следить – не всегда выдерживает обещанные 120 тысяч км, а мотор «втыковый». Замена масла по регламенту – каждые 10 тысяч км. Щупа нет, уровень замеряет датчик, который нередко привирает.

Часть Xingyue оснащена трехцилиндровым мотором JLH‑3G15TD 1.5 (177 л. с.), также шведского происхождения. Знаком нам по кроссоверу Geely Coolray, набор капризов схожий.

Коробки передач

Механической трансмиссии нет. Как и на многих Volvo, двухлитровый мотор сочетается с восьмиступенчатым гидроавтоматом Aisin TG‑81SC. Надежен и долговечен, служит свыше 300 тысяч км.

Первые недомогания возможны после 100 тысяч км, если засорится теплообменник. Но чаще до 200 тысяч км ничего не требуется – при условии спокойной езды и регулярной замены рабочей жидкости.

При моторе 1.5 служит робот 7DCT330 с двумя мокрыми сцеплениями. Никаких болячек не выявлено – по крайней мере, до 120 тысяч км – кроме свойственных роботам подергиваний «на холодную».

Подключением задней оси заведует муфта BorgWarner (Haldex пятого поколения), проверенная и надежная. Требует замены масла, равно как и редукторы.

Эксплуатационные болячки

Машин с пробегами за 100 тысяч км мало, статистика поломок пока скудна. Но до 80–100 тысяч км ходовая часть и рулевая система служат исправно.

Жалоб на быструю коррозию нет, за исключением хромированных элементов и кронштейнов боковых зеркал, под которыми на кузове образуются несмываемые потеки.

Есть претензии к тормозным колодкам и дискам – на отдельных машинах сдавались после 25–30 тысяч км.

Умершие на малых пробегах аккумуляторы тоже известны. Как и причина беды: сходит с ума датчик электронного контроля зарядки IBS (как правило, от холода) и ограничивает величину подаваемого напряжения, так что батареи практически не заряжались. Решение простое – отключить датчик от минусовой клеммы.

Хандрит и прочая электроника, чаще всего система контроля давления в шинах, что свойственно многим китайским машинам.

Euro NCAP: тест не проводился

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