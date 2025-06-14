В России рекордно подешевел популярный рамный внедорожник на проверенной платформе

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Скидки на внедорожник Oting Paladin у дилеров РФ выросли до 700 тыс. рублей

Бренд Oting провел крупную распродажу внедорожников Paladin, созданных на базе Nissan Terra.

Oting Paladin
Oting Paladin

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Скидка на автомобиль увеличилась на 200 тыс. рублей, и теперь общая сумма скидки составляет 700 тыс. рублей, что включает предыдущую скидку в размере 500 тыс. рублей. Эта акция распространяется на все комплектации автомобиля.

Цены на различные комплектации следующие:

  • «Делюкс 2W»: 3,1 млн рублей;
  • «Премиум 4WD»: 3,55 млн рублей;
  • «Интеллект 4WD»: 3,7 млн рублей;
  • «Престиж 4WD»: 3,8 млн рублей.
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Интерьер Oting Paladin
Интерьер Oting Paladin

Примечательно, что Oting Paladin, который вышел на российский рынок в феврале 2024 года, получил значительные улучшения, в частности новый интерьер.

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Под капотом располагается 2,0-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью 228 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF и полным приводом типа part-time.

Автомобиль также оснащён современными функциями, такими как медиасистема с большим экраном, светодиоды, беспроводная зарядка, люк, система парктроников, кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 30538
14.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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