В России рекордно подешевел популярный рамный внедорожник на проверенной платформе

Скидки на внедорожник Oting Paladin у дилеров РФ выросли до 700 тыс. рублей

Бренд Oting провел крупную распродажу внедорожников Paladin, созданных на базе Nissan Terra.

Oting Paladin

Скидка на автомобиль увеличилась на 200 тыс. рублей, и теперь общая сумма скидки составляет 700 тыс. рублей, что включает предыдущую скидку в размере 500 тыс. рублей. Эта акция распространяется на все комплектации автомобиля.

Цены на различные комплектации следующие:

«Делюкс 2W»: 3,1 млн рублей;

«Премиум 4WD»: 3,55 млн рублей;

«Интеллект 4WD»: 3,7 млн рублей;

«Престиж 4WD»: 3,8 млн рублей.

Интерьер Oting Paladin

Примечательно, что Oting Paladin, который вышел на российский рынок в феврале 2024 года, получил значительные улучшения, в частности новый интерьер.

Под капотом располагается 2,0-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью 228 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF и полным приводом типа part-time.

Автомобиль также оснащён современными функциями, такими как медиасистема с большим экраном, светодиоды, беспроводная зарядка, люк, система парктроников, кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

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Источник: Автоновости дня