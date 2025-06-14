В Германии продают полноприводный Соболь в идеальном состоянии: цена удивит

Новый полноприводный ГАЗ Соболь с пробегом 500 км продают в Германии

В Германии новый полноприводный ГАЗ Соболь с семиместным салоном предлагается за 29 990 евро, что на 1,5 раза превышает его стоимость в России.

Автомобиль 2025 года, модификация 27527-773 «Бизнес» 4×4, имеет пробег всего 500 километров. Он оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором Evotech мощностью 107 л.с., который соответствует стандарту Евро-6.

Двигатель работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач и имеет систему полного привода с блокировкой дифференциала на задней оси.

ГАЗ Соболь

Кузов окрашен в красный цвет, а среди опций есть бортовой компьютер, обогреваемые зеркала, аудиоподготовка, стальные диски, ABS, ESP, сигнализация, запасное колесо и люк в крыше.

Однако кондиционера в автомобиле нет. ГАЗ Соболь уже растаможен, имеет немецкий ПТС и свежий техосмотр. Важно отметить, что приобретение возможно только для юридических лиц, частным покупателям этот автомобиль не продаётся.

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Источник: Автоновости дня