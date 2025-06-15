Популярный конкурент Camry на российском рынке сильно подешевел

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Chery снизила цены на бизнес-седан Arrizo 8 2024 года на 90-100 тыс. рублей

Компания Chery объявила о снижении цен на бизнес-седан Arrizo 8 в комплектациях 2024 года на сумму от 90 до 100 тысяч рублей.

Этот факт был зафиксирован в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда китайского автопроизводителя.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

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В частности, базовая версия Active Arrizo 8 подешевела на 90 тысяч рублей, а остальные комплектации, включая Ultra Black, которая была представлена в сентябре прошлого года, стали дешевле на 100 тысяч рублей.

Теперь «прошлогодние» модели соответствуют ценам новых машин 2025 года. Последние доступны только в трех комплектациях – Active, Prime и Ultra Black, и их стоимость колеблется от 2 810 000 до 3 210 000 рублей.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8
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Следует отметить, что версия Ultra, которая отличается бело-синей кожаной обивкой в сиденьях, отсутствует в модельном ряде 2025 года.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1258
15.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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