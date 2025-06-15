В России стали меньше угонять автомобили: в чем причина?

МВД: в I квартале 2025 года в России зарегистрировано 2005 угонов автомобилей

Количество угонов автомобилей в России заметно сократилось. По информации МВД, в первом квартале 2025 года было зарегистрировано 2005 случаев угона, что на 9,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако количество краж автомобилей возросло на 2,5%, составив 975 случаев. Структура преступной деятельности в этой области также претерпела изменения за последние годы.

Страховые компании сообщают о росте хищений транспортных средств, но, как отметил Российский союз автостраховщиков (РСА), страховая статистика не отражает реальной ситуации с угоном. В первом квартале текущего года было угнано 46 автомобилей, застрахованных по каско и от угона; за весь 2024 год — 360 машин. В целом, МВД фиксирует постоянное снижение совместного числа краж и угонов в России на протяжении последних пяти лет.

Эксперты связывают снижение угонов с изменениями на рынке сбыта похищенных автомобилей. Угон по заказу и экспорт таких машин осложняется закрытыми границами, а также увеличением обмена данными и улучшением сети дорожных камер. В то же время возможен рост угонов для запчастей, так как таксопаркам требуются дешевые детали для отечественного транспорта на фоне запрета иномарок в такси.

Угонщики в России начали предпочитать автомобили китайского производства. Согласно статистике за январь-март, они занимают первое место среди угоняемых машин, опережая корейские и российские марки, такие как Lada. В марте 2025 года сообщалось о том, что в Японии внедорожники Toyota Land Cruiser стали лидерами по числу угонов, занимая первое место в антирейтинге уже четвертый год подряд.

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Источник: Газета.Ru