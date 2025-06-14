Вот почему ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – это семейный праздник

Фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ предлагает различные интересные занятия для всей семьи

Гостей ЗА РУЛЕМ ФЕСТ ждут комфортные трибуны, дрифт-такси, фотосессии, автографы пилотов и другие развлечения. А для самых маленьких гостей есть детский городок RDRC Kids с аниматорами, качелями и батутом.





На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ (13 и 14 июня) зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – купить билеты.

Партнеры мероприятия

Титульный партнер – KGM;

Официальный партнер – LUBREX;

Информационный партнер – Радио «Калина Красная».