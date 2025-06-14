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Вот почему ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – это семейный праздник

Фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ предлагает различные интересные занятия для всей семьи

Гостей ЗА РУЛЕМ ФЕСТ ждут комфортные трибуны, дрифт-такси, фотосессии, автографы пилотов и другие развлечения. А для самых маленьких гостей есть детский городок RDRC Kids с аниматорами, качелями и батутом.


На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ (13 и 14 июня) зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – купить билеты.

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Лежнин Роман
Фото:Александр Батыру
Количество просмотров 310
14.06.2025 
Фото:Александр Батыру
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