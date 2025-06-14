Вот почему ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – это семейный праздник
Фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ предлагает различные интересные занятия для всей семьи
Гостей ЗА РУЛЕМ ФЕСТ ждут комфортные трибуны, дрифт-такси, фотосессии, автографы пилотов и другие развлечения. А для самых маленьких гостей есть детский городок RDRC Kids с аниматорами, качелями и батутом.
На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ (13 и 14 июня) зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – купить билеты.
Партнеры мероприятия
- Титульный партнер – KGM;
- Официальный партнер – LUBREX;
- Информационный партнер – Радио «Калина Красная».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото:Александр Батыру
310
14.06.2025
Фото:Александр Батыру
Поделиться:
Оцените материал:
0