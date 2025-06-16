Обслужить машину можно у себя на даче: что надо сделать

Эксперт Юлия Трушкова объяснила, как провести обслуживание автомобиля на даче

На даче автовладелец способен самостоятельно выполнить множество мелких ремонтных работ.

Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Она рекомендовала смазывать дверные петли и замки, не забывая про петли капота и багажника.

Также полезно очистить клеммы аккумулятора, промыть арки и обработать их антикоррозийным средством.

Кроме того, на даче можно отполировать фары, проверить и при необходимости заменить фильтры и щетки стеклоочистителей. Трушкова также советует освободить багажник от лишнего веса, так как это снижает расход топлива. Важно проверить состояние шин, их давление, глубину протектора и наличие повреждений.

Специалист подчеркнула значимость контроля уровней жидкостей – п Юлия Трушкова объяснила, как провести автообслуживание на дачери нехватке масла следует использовать ту же марку, что и была в моторе. Также она рекомендует проверить антискрип в салоне.

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Источник: Газета.Ru