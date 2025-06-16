Обслужить машину можно у себя на даче: что надо сделать
На даче автовладелец способен самостоятельно выполнить множество мелких ремонтных работ.
Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Она рекомендовала смазывать дверные петли и замки, не забывая про петли капота и багажника.
Также полезно очистить клеммы аккумулятора, промыть арки и обработать их антикоррозийным средством.
Кроме того, на даче можно отполировать фары, проверить и при необходимости заменить фильтры и щетки стеклоочистителей. Трушкова также советует освободить багажник от лишнего веса, так как это снижает расход топлива. Важно проверить состояние шин, их давление, глубину протектора и наличие повреждений.
Специалист подчеркнула значимость контроля уровней жидкостей – п Юлия Трушкова объяснила, как провести автообслуживание на дачери нехватке масла следует использовать ту же марку, что и была в моторе. Также она рекомендует проверить антискрип в салоне.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Газета.Ru