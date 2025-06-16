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Обслужить машину можно у себя на даче: что надо сделать

Эксперт Юлия Трушкова объяснила, как провести обслуживание автомобиля на даче

На даче автовладелец способен самостоятельно выполнить множество мелких ремонтных работ.

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Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Она рекомендовала смазывать дверные петли и замки, не забывая про петли капота и багажника.

Также полезно очистить клеммы аккумулятора, промыть арки и обработать их антикоррозийным средством.

Кроме того, на даче можно отполировать фары, проверить и при необходимости заменить фильтры и щетки стеклоочистителей. Трушкова также советует освободить багажник от лишнего веса, так как это снижает расход топлива. Важно проверить состояние шин, их давление, глубину протектора и наличие повреждений.

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Специалист подчеркнула значимость контроля уровней жидкостей – п Юлия Трушкова объяснила, как провести автообслуживание на дачери нехватке масла следует использовать ту же марку, что и была в моторе. Также она рекомендует проверить антискрип в салоне.

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Источник: Газета.Ru

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Фото:Александр Артёменков/ТАСС
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