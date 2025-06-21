Когда россияне снова смогут массово покупать автомобили? Прогнозы экспертов

«Технологии Доверия»: продажи авто в РФ в 2026 году могут достигнуть 1,57 млн

Прогнозируется, что продажи новых легковых автомобилей в России могут достичь уровней, аналогичных успешному прошлому году, к 2026 году.

Основными факторами роста являются смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и отложенный спрос, сообщает консалтинговая компания «Технологии Доверия» (бывшее подразделение PwC в России).

Аналитики оценили объем российского авторынка в 2024 году в 1,57 млн единиц, что совпадает с оценками «Автостата». В 2025 году при базовом сценарии ожидается снижение на 7%, до 1,46 млн автомобилей, при стабилизирующем – на 2%, до 1,54 млн, а в пессимистичном сценарии – на 19%, до 1,27 млн машин. На 2026 год рынок прогнозируется на уровне 1,57 млн, 1,64 млн или 1,36 млн единиц, в зависимости от развития событий.

Базовый сценарий, предложенный аналитиками, предполагает рост доходов населения, умеренное повышение цен на автомобили и распродажу остатков. Стабилизирующий сценарий добавляет снижение ключевой ставки, расширение ассортимента и углубление локализации автопроизводства. Пессимистичный сценарий предполагает ослабление рубля, высокие ставки и сокращение предложения, что приведет к застреванию товарных запасов у дилеров.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич поддерживает прогноз «Технологий Доверия», указывая на необходимость снижения ключевой ставки до 17-18% для роста спроса на автомобили.

Замгендиректора по продажам автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также считает, что для достижения уровня продаж 1,6 млн автомобилей важно оживление кредитных механизмов и понижение ставок до 12-14%.

Однако директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов выражает пессимизм. Он считает, что восстановление авторынка до 1,6 млн автомобилей вряд ли произойдет до 2027 года, предполагая, что в 2026 году продажи составят лишь 1,4 млн. Иванов также подчеркивает, что эмоциональный фон и геополитическая ситуация существенно влияют на готовность людей совершать крупные покупки.

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Источник: КоммерсантЪ