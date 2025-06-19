Партнеры Яндекс Такси получили более 3 млн литров произведенных в России моторных масел

Автомасла и специальные жидкости разработаны с учетом особенностей и интенсивной эксплуатации автомобилей такси по всей России

В рамках стратегического сотрудничества компания SINTEC Lubricants отгрузила более 3 млн литров высокотехнологичных моторных и трансмиссионных масел, смазок и технических жидкостей для таксопарков – партнеров Яндекс Такси по всей России.

Выпуск моторных масел и другой продукции подобного назначения налажен на современных технологических мощностях SINTEC Lubricants в Калужской области.

С весны 2025 года предложение стало доступно и для водителей-индивидуалов, подключенных к платформе. Возможностью уже воспользовались тысячи водителей и множество таксопарков.

Андрей Тимофеев, руководитель сети таксопарков, компания Ru.Taxi:

«Качество смазочных материалов из Калужской области, наряду с расширенной гарантией производителя, гарантирует, что машины будут бесперебойно работать во всём интервале использования масел.

Плюс ко всему, благодаря такому сотрудничеству, мы получили возможность снизить эксплуатационные издержки на обслуживание, что особенно актуально для больших автотранспортных предприятий, ежедневно перевозящих десятки тысяч пассажиров».

SINTEC Lubricants – одна из самостоятельных бизнес-структур, входящих в SINTEC Group. На протяжении нескольких лет она является стратегическим партнером Яндекс Такси. В 2023 году специалисты компании разработали специализированную серию автомобильных масел. Новые линейки созданы для работы в условиях интенсивной эксплуатации транспортных средств, используемых в пассажирских перевозках, и предназначены для применения в наиболее популярных марках автомобилей.

Сотрудничество помогает таксопаркам и водителям оптимизировать расходы на содержание автомобилей, регулярно проходить специализированные тренинги по эффективному использованию моторных масел, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей.

Эксперты SINTEC Lubricants предоставляют консультационную помощь по оптимальному подбору продукции, учитывающему потребности как целых автопарков, так и индивидуальных предпринимателей в сфере такси.