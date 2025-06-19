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YUKA DRIVE FEST Джимхана: Глава II. Новая битва

Джимхана — молодая, но стремительно развивающаяся дисциплина в России

Здесь сочетаются дрифт, драг-рейсинг и кольцевые гонки, а нестандартная геометрия трасс требует от пилотов максимальной точности, скорости и мгновенного анализа. Заезды в формате индивидуальной борьбы с секундомером превращают каждую гонку в настоящее шоу на грани возможностей.

Прошлый сезон стал настоящим прологом. Тогда всё только начиналось: пилоты привыкали к особой логике трасс, учились мгновенно принимать решения в хаосе поворотов и сражались не столько с соперниками, сколько со своими страхами и ошибками. Трассы были коварными, судья в виде времени — строгим, а зрители — требовательными. Победа доставалась тем, кто понимал: скорость сама по себе — ничто без контроля.

Теперь начинается новая глава

18 мая на автодроме «Высокая гора» в Казани стартовал второй сезон YUKA DRIVE FEST Джимхана. И на этот раз ставки выше.

Трассы изменились: они стали ещё более техничными, с новыми длинными дрифт-зонами, где баланс между заносом и скоростью решает всё. Введён «Джокер» — опасная срезка, которая позволяет рискнуть ради победы или потерять всё за одно неверное движение. Новая фишка — «Подстава» — добавляет элемент неожиданности: забив подвесной мяч в корзину на трассе, пилот увеличивает время соперника.

Абсолютный чемпион сезона получит билет в пока неизвестный город N: организаторы оплатят доставку автомобиля на главный финал года — основную серию YUKA DRIVE FEST Джимхана.

Помимо заездов зрителей ждут атмосфера летнего фестиваля, еда, музыка, возможность прокатиться с пилотами в G-taxi и конкурсы с ценными призами.

Организаторы, благодаря партнёрам, делают участие в соревнованиях бесплатным, чтобы поддержать развитие новой дисциплины в России, популяризировать автоспорт и привлечь молодёжь к техническим видам спорта и профессиям. Эта серия — шаг к тому, чтобы открыть новые возможности для талантливых пилотов и вдохновить новое поколение на выбор пути скорости, мастерства и инженерного мышления.

Новый сезон. Пять этапов. Четыре города.

При поддержке Yuka ADV Pro Racing, Завода Оргсинтез ОКА, TM DRYDRY, TM iCore, NWB, xcom.shop.

Подробности на сайте.

Реклама|ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "ЮКА АДВ ПРО РЕЙСИНГ - ФЗКО", ИНН 9909640251|erid F7NfYUJCUneTRUKt9qzT

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19.06.2025 
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