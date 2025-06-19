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На Авито появятся данные по ТО вазовских машин — что это даст?

Авито Авто и АВТОВАЗ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

АВТОВАЗ интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека» на Авито. Соглашение об этом между Авито Авто и АВТОВАЗом было подписано в рамках проходящего в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2025. Что это даст тем, кто ищет себе Ладу с пробегом? Вот как на это отвечает официальный пресс-релиз.

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Что даст информация по ТО автомобилей Lada в «Автотеке»:

  • прозрачность истории обслуживания автомобиля
  • упрощение выбора машины
  • более предсказуемое решение о покупке
  • уведомления по отзывным и сервисным кампаниям
  • показываются машины программы Restart от АВТОВАЗа (+1 год гарантии)
  • специальный бейдж на карточках запчастей – «оригинал с гарантией»
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

По данным Авито Авто, в 2025 году доля машин отечественных брендов составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на онлайн-платформе, при этом Lada занимает лидирующую позицию – 82,2% от общего предложения.

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По задумке, такое партнерство между АВТОВАЗом и Авито Авто должно повысить прозрачность сделок и упростить процессы выбора и покупки автомобилей для тех, кто ищет себе машину на классифайде. АВТОВАЗу же обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 113
19.06.2025 
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