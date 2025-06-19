На Авито появятся данные по ТО вазовских машин — что это даст?
АВТОВАЗ интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека» на Авито. Соглашение об этом между Авито Авто и АВТОВАЗом было подписано в рамках проходящего в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2025. Что это даст тем, кто ищет себе Ладу с пробегом? Вот как на это отвечает официальный пресс-релиз.
Что даст информация по ТО автомобилей Lada в «Автотеке»:
- прозрачность истории обслуживания автомобиля
- упрощение выбора машины
- более предсказуемое решение о покупке
- уведомления по отзывным и сервисным кампаниям
- показываются машины программы Restart от АВТОВАЗа (+1 год гарантии)
- специальный бейдж на карточках запчастей – «оригинал с гарантией»
По данным Авито Авто, в 2025 году доля машин отечественных брендов составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на онлайн-платформе, при этом Lada занимает лидирующую позицию – 82,2% от общего предложения.
По задумке, такое партнерство между АВТОВАЗом и Авито Авто должно повысить прозрачность сделок и упростить процессы выбора и покупки автомобилей для тех, кто ищет себе машину на классифайде. АВТОВАЗу же обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям.
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