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Эксперт рассказал, когда ожидать следующей волны спецпредложений на авто

Александр Коротков: скидки на авто уменьшатся к сентябрю и вернутся лишь в декабре

Значительное снижение импорта китайских автомобилей позволило дилерам начать разгружать стоки. В мае, впервые с начала года, запасы сократились на 20 тыс. машин. Однако спрос по-прежнему очень низкий. А что будет происходить дальше: цены пойдут вверх, ничего не изменится или возможен какой-то иной сценарий?

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Мнение эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Скорее всего, ситуация не изменится в ближайшее время. Скидки на многие автомобили уже находятся на рекордных уровнях, а с учетом того, что Lada продолжает активно демпинговать, конкурировать – значит, продавать в сильный минус. Так, Lada Largus 2024 года предлагаются со скидкой до 590 000 рублей с учетом госпрограмм, а на Lada Vesta с вариатором – до 450 000 рублей (при покупке в кредит). И это важно – исторически, автомобили в России чаще покупаются в кредит, так что «китайские» скидки даже в 200-300 тысяч рублей не смогут вернуть привычный спрос, проблема глубже, а решение на поверхности – улучшение льготных условий автокредитования.

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Впрочем, есть и исключения, китайские автобренды второго эшелона, Kayi, BAIC, SWM могут «скинуть» до миллиона рублей, и если на первый взгляд россиянам это может казаться выгодным, важно понимать, что подобные автомобили потеряют в цене больше своих «одноклассников», да и время дальнейшей продажи на вторичке будет больше.

На ходовые модели, которые успели распродать в достаточном количестве, скидки закончились. На менее популярные автомобили скидки будут действовать до тех пор, пока не освободятся склады. К сентябрю можно ожидать сокращения скидок, а следующую волну специальных предложений традиционно стоит ожидать лишь к декабрю.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 277
19.06.2025 
Фото:Depositphotos
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