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Склады дилеров начали освобождаться — впервые с начала года!

Коммерсант: спрос на машины по-прежнему низкий, но склады понемногу пустеют

Складские запасы новых автомобилей в России начали сокращаться впервые с начала года, сообщает источник со ссылкой на нескольких опрошенных экспертов.

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Напомним, в начале года так называемые стоки (запасы машин на складах дистрибьюторов), по разным оценкам, составляли 500-800 тысяч автомобилей. В мае же наметилось постепенное сокращение, хотя спрос по-прежнему находится на довольно низком уровне. Как отмечает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, май был первым месяцем в году, когда объем продаж существенно превысил объемы импорта и производства.

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По его данным, за май дилеры продали 91,2 тысячи новых машин, при этом ввезено было 17,8 тысячи легковушек, а выпущено в РФ – 51,5 тысяч.

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Таким образом, условное сокращение стоков составило более 20 тысяч единиц техники, и сейчас складские запасы составляют около 250 тысяч машин, отмечает Целиков. Впрочем, другие опрошенные изданием эксперты оценивают сохранившийся объем на уровне 480-500 тысяч единиц и не спешат с оптимистичными выводами. При этом все аналитики сходятся во мнении, что затоваривание, касающееся, в первую очередь, китайских машин, среди которых много выпущенных в 2024 и даже 2023 годах, сохранится как минимум до конца текущего года.

Источник: Коммерсант

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Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 179
18.06.2025 
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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