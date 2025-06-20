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Первый вице-премьер оценил Lada Azimut

Денису Мантурову кроссовер Lada Azimut хорошо подошел по росту

На ПМЭФ-2025 главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову удалось пообщаться с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Поговорили, конечно же, про новый кроссовер Lada Azimut.

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Lada Azimut
Lada Azimut

Денис Валентинович, вам понравился Азимут?

– Да, понравился!

– А чем конкретно?

– Во-первых, в нем комфортно. Мне, как водителю. Я сижу словно влитой.

– Ну, мы с вами одного роста...

– А у вас какой рост?

– 186 см.

– А у меня 190! Разница небольшая, но мы оба понимаем: действительно сидишь как влитой. И подголовник удобно расположен. Есть регулировка подпора поясницы – это, кстати, российская разработка, делает фирма «Автокомпонент».

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Первый вице-премьер оценил и двухспицевый руль, и его удобные регулировки, отметив, что на некоторых китайских автомобилях руль перекрывает часть приборов, а здесь все прекрасно видно. То есть, и посадка удобная, и приборы хорошо видны.

А еще Мантуров вспомнил, что его первой машиной был ВАЗ-2104, в 1987 году. Сейчас за рулем он практически не ездит из-за напряженной работы, но как только представится возможность, обязательно прокатится на Азимуте.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
Количество просмотров 763
20.06.2025 
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
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