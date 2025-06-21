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Водителю, обрызгавшему грязью прохожего, грозит суровое наказание

Адвокат Жорин: Водителя, обдавшего грязью пешехода, могут арестовать на 15 суток

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что грозит автолюбителю, который обрызгал грязью пешехода. Он пояснил, что в российском законодательстве нет конкретного запрета на намеренный вред пешеходу, когда тот оказывается запачкан грязью из лужи, по которой проехал автомобиль.

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Но если человек сможет доказать, что водитель специально проехал по луже и обрызгал, то автомобилиста можно будет привлечь к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство», что предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей, административный арест до 15 суток, рассказал юрист.

При повреждении одежды, гаджетов и других предметов правонарушение может быть квалифицировано по статье 7.17 КоАП РФ («повреждение или уничтожение чужого имущества»), что влечет штраф в размере от 300 до 500 рублей.

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За умышленно нанесенный ущерб, сумма которого превышает 5000 рублей, возможна уголовная ответственность по статье 167 УК РФ. В этом случае сумма штрафа начинается от 40 000 рублей, но может грозить и лишение свободы на срок до 2 лет (при хулиганском мотиве – до пяти).

Для суда потребуются доказательства виновности водителя: свидетельские показания, фотографии и видео лужи, воды в ней, номера машины, следов на одежде, чеки за химчистку или покупку одежды, техники и тому подобное, пояснил юрист.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 108
21.06.2025 
Фото:Unsplash
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