Водителю, обрызгавшему грязью прохожего, грозит суровое наказание

Адвокат Жорин: Водителя, обдавшего грязью пешехода, могут арестовать на 15 суток

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что грозит автолюбителю, который обрызгал грязью пешехода. Он пояснил, что в российском законодательстве нет конкретного запрета на намеренный вред пешеходу, когда тот оказывается запачкан грязью из лужи, по которой проехал автомобиль.

Но если человек сможет доказать, что водитель специально проехал по луже и обрызгал, то автомобилиста можно будет привлечь к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство», что предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей, административный арест до 15 суток, рассказал юрист.

При повреждении одежды, гаджетов и других предметов правонарушение может быть квалифицировано по статье 7.17 КоАП РФ («повреждение или уничтожение чужого имущества»), что влечет штраф в размере от 300 до 500 рублей.

За умышленно нанесенный ущерб, сумма которого превышает 5000 рублей, возможна уголовная ответственность по статье 167 УК РФ. В этом случае сумма штрафа начинается от 40 000 рублей, но может грозить и лишение свободы на срок до 2 лет (при хулиганском мотиве – до пяти).

Для суда потребуются доказательства виновности водителя: свидетельские показания, фотографии и видео лужи, воды в ней, номера машины, следов на одежде, чеки за химчистку или покупку одежды, техники и тому подобное, пояснил юрист.

При ущербе до 50 тысяч рублей заявление можно подать в мировой суд, свыше – в районный.

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Источник: «Газета.Ru»