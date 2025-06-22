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От сервиса по доставке к производству: Lalamove выпустила свой фургон

Lalamove выходит на рынок электромобилей с новым грузовым фургоном DuoLa Bafang

Логистическая компания Lalamove представила свой первый электромобиль – грузовой фургон DuoLa Bafang, созданный специально для коммерческих перевозок. Модель отличается увеличенным грузовым отсеком объемом 7,8 куб.м и запасом хода до 305 км, что делает ее удобной для городской логистики. Электромобиль оснащен двигателем мощностью 94 кВт.

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Производство фургона организовано совместно с автокомпанией Changan Kaicene, что позволило Lalamove выйти на рынок без собственной производственной лицензии. Компания сделала ставку на узнаваемый дизайн с элементами в стиле «техно».

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Lalamove уже имеет обширную сеть зарядных станций в 338 городах и планирует использовать свою платформу для продвижения электромобилей среди водителей-партнеров. По данным компании, 40% ее заказов уже выполняются на электромобилях, что создает естественный спрос на новую модель.

Таким образом, компания Lalamove с 2013 года эволюционировала от сервиса доставки до комплексного логистического решения, в том числе – производства своих фургонов.

Справка

Changan Kaicene – линейка коммерческих автомобилей под брендом Changan.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 258
22.06.2025 
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