1250 л.с. и разгон до «сотни» за 2 секунды — самый мощный американский спорткар в истории

Представлен среднемоторный спорткар Chevrolet Corvette ZR1X

Chevrolet наконец презентовала ожидаемую модель Corvette ZR1X, которая стала самым мощным спорткаром американского производства на сегодняшний день.

Объявленная еще в прошлом году, данная модель доступна в кузове купе и кабриолет и представляет собой экстремальную версию среднемоторного суперкара. Покупатели могут выбрать опциональный пакет ZTK Performance Package, который дополняет и улучшает характеристики автомобиля.

Под капотом Corvette ZR1X находится 5,5-литровый твин-турбо V8 двигатель, который известен по стандартной модели ZR1. Он развивает впечатляющие 1064 лошадиной силы при 7000 оборотах в минуту и 828 фунт-футов крутящего момента при 6000 оборотах.

Chevrolet Corvette ZR1X

Однако отличительная особенность ZR1X заключается в том, что это гибрид. Электромотор на передней оси добавляет еще 186 лошадиных сил и 145 фунт-футов крутящего момента, что в сумме дает 1250 лошадиных сил.

Chevrolet заявляет о шокирующих динамических характеристиках: разгон до 100 км/ч занимает менее 2 секунд, а четверть мили преодолевается за менее чем 9 секунд при скорости около 241 км/ч. Энергия электромотора хранится в литий-ионной батарее емкостью 1,9 кВт⋅ч, которая интегрирована в жесткую раму шасси.

Тормозная система J59 включает в себя 16,5-дюймовые роторы спереди и сзади с 10-поршневыми и 6-поршневыми суппортами соответственно. В стандартной комплектации предусмотрены шины Michelin PS4S, а в пакете ZTK Performance Package - высокопроизводительные Michelin Pilot Cup 2R. Для увеличения прижимной силы доступен углепластиковый аэродинамический пакет Carbon Aero Package, который включает дополнительные элементы, такие как спойлеры и антикрыло, обеспечивающее прижимную силу около 545 кг на максимальной скорости. Стоимость Corvette ZR1X пока не уточняется.

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Источник: thesupercarblog