Отечественные роботы сыграли в шахматы на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 представлены промышленные роботы производства бренда RusRobot

На стенде Челябинской области главный редактор Максим Кадаков заметил российских роботов-манипуляторов, которые играют в шахматы.

Это универсальные промышленные роботы, которые выпускает «Завод роботов» (бренд RusRobot), входящий в структуру ЧКПЗ (Челябинский кузнечно-прессовый завод).

От 30 до 120 кг

Инженеры ЧКПЗ разработали роботы-манипуляторы грузоподъёмностью от 30 до 120 кг. Они предназначены для обслуживания рабочих центров – станков, конвейеров. Роботам дали имена городов области: «Копейск» (грузоподъёмностью 30 кг), «Миасс» (60 кг) и «Златоуст» (120 кг).

В шахматы играют роботы RusRobot RR 60-2100 грузоподъемностью 60 кг – это популярный формат робота, который может использоваться в машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве. Выглядят неказисто, но работать умеют.

Локализация роботов

На стенде уверяли, что практически всё в этих роботах – российского производства, включая «руки», редуктор, электромоторы и ПО. Действительно, «руки» (или, как еще говорят, «колена») изготовлены на ЧКПЗ, редуктор тоже собственного изготовления. И программное обеспечение наше. Но электронная начинка пока покупная. Так же, как и электромоторы с сервоприводами.

Электродвигателей с необходимыми характеристиками и нужного качества в стране просто нет. Как только речь заходит о локализации таких моторов, называются сроки от двух до пяти лет – причем разработчики требуют оплатить эти пять лет разработок! А как их потом окупать, если завод будет выпускать, чуть больше тысячи таких роботов в год?

Субсидии

Выходит, что таких заводов, как «Завод роботов» ЧКПЗ, должно быть в стране несколько – только тогда можно говорить о целесообразности разработок.

Сейчас наши роботы оказываются вдвое дороже китайских – спасает только государственное субсидирование покупателей, которые приобретают роботов российского производства. Например, робот грузоподъемностью 120 кг обойдется покупателю примерно в 3,75 млн рублей. Аналогичный робот Kuka стоит 4‒4,2 млн рублей, а китайский обойдется в 3‒4 млн рублей.