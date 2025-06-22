В этом году рынок подержанных автомобилей ждет падение: что говорят эксперты?

«Автостат»: в 2025 году российский рынок авто с пробегом ждет падение на 7%

Аналитическое агентство «Автостат» сообщает о прогнозируемом снижении российского рынка автомобилей с пробегом в 2025 году.

Согласно базовому сценарию, ожидается, что объем продаж составит 5,86 миллиона подержанных легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в 2024 году, когда было продано 6,04 миллиона.

В пессимистичном сценарии предполагается еще более серьезное снижение – до 5,62 миллиона автомобилей, что эквивалентно падению рынка на 7%.

До этого стало известно, что российские дилеры начали масштабную распродажу новых китайских автомобилей, предлагая скидки, достигающие 1 миллиона рублей. Причиной стало затоваривание складов, что создало необходимость в срочной продаже стоков.

Скидки колеблются от 150 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от модели. Компании пытаются избавиться от товаров, так как содержание таких запасов в условиях повышенной процентной ставки Центрального банка становится экономически невыгодным.

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Источник: Автостат