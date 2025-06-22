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Популярный в России седан получил новый мощный мотор

В Китае представлен седан Chery Arrizo 8 Pro 2.0T по цене от 1,35 млн рублей

В Китае состоялась премьера нового автомобиля Chery Arrizo 8 Pro 2.0T, который стал доступен с 2,0-литровым двигателем.

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Этот седан способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6 секунд и использует 92-й бензин. Цена на новинку стартует от 122,9 тыс. юаней, что составляет около 17 тыс. долларов или 1,35 млн рублей, что делает его более доступным, чем Lada Vesta в России.

Под капотом располагается мощный 2,0-литровый двигатель мощностью 254 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией типа «робот». Седан имеет переднюю подвеску McPherson и многорычажную заднюю.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T

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В сравнении с предыдущей моделью с 1,6-литровым двигателем, Chery Arrizo 8 Pro 2.0T получил обновленный дизайн: новые бамперы, изменённую решетку радиатора и настоящие двойные выхлопные трубы вместо декоративных.

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Внешний вид модели стал напоминать автомобили Audi. Размеры седана составляют 4780 х 1843 х 1469 мм, а колесная база равна 2790 мм.

Среди опций выделяются акустическая система Sony и медиасистема на базе Qualcomm Snapdragon 8155 с 15,6-дюймовым 2,5K экраном, кожаный салон, панорамная крыша с люком, система кругового обзора и передние кресла с электрической регулировкой.

Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T
Chery Arrizo 8 Pro 2.0T

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 11249
22.06.2025 
Фото:Autohome
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Отзывы о Chery Arrizo 8

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